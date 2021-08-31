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Звезда "Танцев со звездами" раскрыла плюсы отдыха в Тунисе и показала красочные фото

Автор: Марина Настевич

Звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева, которая приняла решение не участвовать в шоу в новом сезоне, вместе с мужем отдохнула в Тунисе. Танцовщица решила рассказать поклонникам о преимуществах этой страны, а также поделилась красочными снимками и показала фигуру в купальнике.

Атмосферные фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На этот раз Илона с мужем решили отдохнуть только вдвоем, оставив детей дома. Пара воспитывает дочь Рию и сына Доминика.

Они устроили страстную фотосессию на яхте, при этом Илона позировала в цельном красном купальнике в сеточку.

Илона Гвоздева показала страсть с мужем и фигуру в купальнике (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также она рассказала, чем же хорош Тунис и отдых там.

"Тунис - это…
- Белый песок как на Мальдивах
- Чистое мелкое тёплое море
- Древняя история возникновения
- Бело-голубой город Сиди-Бу-Саид
- Независимые, красивые, образованные женщины
- Дружелюбный местный народ
- Вкусные,свежие морепродукты
- Незабываемая Медина, съедобные кактусы и серебряные сервизы
- невероятные бутик отели с дорогим интерьером и мишленовскими шеф-поварами
- Храмы,музеи мозаики и базар керамики
- Колизей, где дрались гладиаторы
-где снимались известные картины фильмов : "Звёздные воины и Индиана Джонс"
- необычайной красоты рассветы и закаты
Наш романтический уйкенд с мужем превратился в программу "Орёл и решка", - поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева поделилась яркими кадрами из Туниса (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Фолловеры отметили отличную форму Илоны и оставили ей много теплых слов.

  • Какая Вы настоящая
  • Яка природня краса. Такою ж лишайтеся, Ілоно!!!
  • Ах, какие ножки!!!
  • Илона, какой красивый у вас муж!
  • Ви в чудовій формі
  • Красивые и влюбленные!
  • Какая вы красивая! И купальник
  • Классные фотки!! Вы молодцы! Проводить время вдвоём можно и нужно!
  • Очень красивые фотографии. Великолепного вам отдыха, Илоночка!

Напомним, ранее Гвоздева откровенно призналась, почему не общается с экс-партнером по "Танцам со звездами" Остапчуком.

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Танці з зіркамиИлона Гвоздева