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Зірка "Танців з зірками" розкрила плюси відпочинку в Тунісі і показала барвисті фото

Автор: Марина Настевич

Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка прийняла рішення не брати участь в шоу в новому сезоні, разом з чоловіком відпочила в Тунісі. Танцівниця вирішила розповісти шанувальникам про переваги цієї країни, а також поділилася барвистими знімками і показала фігуру в купальнику.

Атмосферні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу Ілона з чоловіком вирішили відпочити тільки удвох, залишивши дітей вдома. Пара виховує дочку Рію і сина Домініка.

Вони влаштували пристрасну фотосесію на яхті, при цьому Ілона позувала в цілісному червоному купальнику в сіточку.

Ілона Гвоздьова показала пристрасть з чоловіком і фігуру в купальнику (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також вона розповіла, чим же хороший Туніс і відпочинок там.

"Туніс-це…
- Білий пісок як на Мальдівах
- Чисте дрібне тепле море
- Давня історія виникнення
- Біло-блакитне місто Сіді-Бу-Саїд
- Незалежні, красиві, освічені жінки
- Доброзичливий місцевий народ
- Смачні, свіжі морепродукти
- Незабутня Медіна, їстівні кактуси і срібні сервізи
- неймовірні бутик готелі з дорогим інтер'єром і мішленівськими шеф-кухарями
- Храми, музеї мозаїки і базар кераміки
- Колізей, де билися гладіатори
- де знімалися відомі картини фільмів: "Зоряні війни і Індіана Джонс"
- надзвичайної краси світанки і заходи сонця
Наш романтичний уйкенд з чоловіком перетворився на програму "Орел і решка", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова поділилася яскравими кадрами з Тунісу (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Фолловери відзначили відмінну форму Ілони і залишили їй багато теплих слів.

  • Яка ви справжня
  • Яка природня краса. Такою ж лишайтеся, Ілоно!!!
  • Ах, які ніжки!!!
  • Ілона, який гарний у вас чоловік!
  • Ви в чудовій формі
  • Красиві і закохані!
  • Яка ви красива! І купальник
  • Класні фотки!! Ви молодці! Проводити час удвох можна і потрібно!
  • Дуже красиві фотографії. Чудового Вам відпочинку, Ілоночка!

Нагадаємо, раніше Гвоздьова відверто зізналася, чому не спілкується з екс-партнером по "Танцям з зірками" Остапчуком.

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Танці з зіркамиИлона Гвоздева