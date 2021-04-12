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Звезда упала: Настя Каменских обескуражила фанатов странным фото

Новина українською → Тулум, Мексика, Понедельник 12 апреля 2021 15:52
Звезда упала: Настя Каменских обескуражила фанатов странным фото Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских продолжает радовать своих поклонников яркими фото из Мексики, где певица снимает авторсое реалити "Девочки рулят", не забывая и об отдыхе и перезагрузке. Звезда признается в любви водной стихии и хвастается аппетитной фигурой, примеряя соблазнительные луки. Однако новый снимок артистки вызвал некоторое недоумение у подписчиков.

В своем Instagram Настя выложила фото, на котором лежит на тротуаре, раскинув руки по сторонам и высоко подняв ноги.

При этом Каменских одета в мини-шорты и полупрозрачную блузку. На ногах у нее шлепанцы, а лицо певица прикрыла любимой шляпой. Рядом с ней лежит ее сумка, а вся поза артистки выражает сильную усталость.

В подписи исполнительница намекнула, что сейчас у нее не самый простой этап в жизни.

Звезда упала: Настя Каменских обескуражила фанатов странным фото

Настя Каменских полежала на тротуаре в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

"Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть нелегко, пусть штормит внутри! И кажется все таким странным и непонятным, но это твой путь и он прекрасен по-своему", - поделилась Настя.

Однако многие поклонники не прониклись ее мудрыми словами и начали шутить и недоумевать в комментариях относительно странной позы певицы на фото.

  • Самое подходящее фото к подписи
  • Девочки рулят, по жизни кайфуют
  • Я сначала подумал, что это манекен!!!
  • В активном поиске?
  • Звезда упала
  • Что за исполнение?
  • Настя, вставай! Потап уже ушёл
  • Десятая пина-колада уже была лишней
  • Заняла парковочное место
  • Хорошая поза
  • Ох, как кстати эти слова
  • Что это было?

Ранее мы писали, что Настя Каменских в экстрамини из-за шторма засветила больше, чем положено.

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