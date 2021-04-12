Звезда упала: Настя Каменских обескуражила фанатов странным фото
Настя Каменских продолжает радовать своих поклонников яркими фото из Мексики, где певица снимает авторсое реалити "Девочки рулят", не забывая и об отдыхе и перезагрузке. Звезда признается в любви водной стихии и хвастается аппетитной фигурой, примеряя соблазнительные луки. Однако новый снимок артистки вызвал некоторое недоумение у подписчиков.
В своем Instagram Настя выложила фото, на котором лежит на тротуаре, раскинув руки по сторонам и высоко подняв ноги.
При этом Каменских одета в мини-шорты и полупрозрачную блузку. На ногах у нее шлепанцы, а лицо певица прикрыла любимой шляпой. Рядом с ней лежит ее сумка, а вся поза артистки выражает сильную усталость.
В подписи исполнительница намекнула, что сейчас у нее не самый простой этап в жизни.
Настя Каменских полежала на тротуаре в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)
"Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть нелегко, пусть штормит внутри! И кажется все таким странным и непонятным, но это твой путь и он прекрасен по-своему", - поделилась Настя.
Однако многие поклонники не прониклись ее мудрыми словами и начали шутить и недоумевать в комментариях относительно странной позы певицы на фото.
- Самое подходящее фото к подписи
- Девочки рулят, по жизни кайфуют
- Я сначала подумал, что это манекен!!!
- В активном поиске?
- Звезда упала
- Что за исполнение?
- Настя, вставай! Потап уже ушёл
- Десятая пина-колада уже была лишней
- Заняла парковочное место
- Хорошая поза
- Ох, как кстати эти слова
- Что это было?
Ранее мы писали, что Настя Каменских в экстрамини из-за шторма засветила больше, чем положено.