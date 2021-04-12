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Зірка впала: Настя Каменських здивувала фанатів дивним фото

Новость на русском → Тулум, Мексика, Понеділок 12 квітня 2021 15:52
Зірка впала: Настя Каменських здивувала фанатів дивним фото Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників яскравими фото з Мексики, де співачка знімає авторсое реаліті "Дівчата рулять", не забуваючи про відпочинок і перезавантаження. Зірка зізнається в любові водній стихії і хвалиться апетитною фігурою, приміряючи спокусливі луки. Однак новий знімок артистки викликав подив у підписників.

У своєму Instagram Настя виклала фото, на якому лежить на тротуарі, розкинувши руки по сторонам і високо піднявши ноги.

При цьому Каменських одягнена в міні-шорти і напівпрозору блузку. На ногах у неї шльопанці, а обличчя співачка прикрила улюбленим капелюхом. Поруч з нею лежить її сумка, а вся поза артистки висловлює сильну втому.

У підпису співачка натякнула, що зараз у неї не найпростіший етап у житті.

Зірка впала: Настя Каменських здивувала фанатів дивним фото

Настя Каменських полежала на тротуарі в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Кожному етапу у своєму житті треба бути вдячним! Нехай нелегко, нехай штормить всередині! І здається все таким дивним і незрозумілим, але це твій шлях і він прекрасний по-своєму", - поділилася Настя.

Однак багато шанувальників не перейнялися її мудрими словами і почали жартувати і дивуватися в коментарях щодо дивної пози співачки на фото.

  • Саме підходяще фото до підпису
  • Дівчата рулять, по життю кайфують
  • Я зпочатку подумав, що це манекен!!!
  • В активному пошуку?
  • Зірка впала
  • Що за виконання?
  • Настя, вставай! Потап вже пішов
  • Десята піна-колада вже була зайвою
  • Зайняла паркувальне місце
  • Хороша поза
  • Ох, як до речі ці слова
  • Що це було?

Раніше ми писали, що Настя Каменських в екстраміні через шторм засвітила більше, ніж належить.

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