Зірка впала: Настя Каменських здивувала фанатів дивним фото

Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників яскравими фото з Мексики, де співачка знімає авторсое реаліті "Дівчата рулять", не забуваючи про відпочинок і перезавантаження. Зірка зізнається в любові водній стихії і хвалиться апетитною фігурою , приміряючи спокусливі луки. Однак новий знімок артистки викликав подив у підписників.

У своєму Instagram Настя виклала фото, на якому лежить на тротуарі, розкинувши руки по сторонам і високо піднявши ноги.

При цьому Каменських одягнена в міні-шорти і напівпрозору блузку. На ногах у неї шльопанці, а обличчя співачка прикрила улюбленим капелюхом. Поруч з нею лежить її сумка, а вся поза артистки висловлює сильну втому.

У підпису співачка натякнула, що зараз у неї не найпростіший етап у житті.

Настя Каменських полежала на тротуарі в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"Кожному етапу у своєму житті треба бути вдячним! Нехай нелегко, нехай штормить всередині! І здається все таким дивним і незрозумілим, але це твій шлях і він прекрасний по-своєму", - поділилася Настя.

Однак багато шанувальників не перейнялися її мудрими словами і почали жартувати і дивуватися в коментарях щодо дивної пози співачки на фото.