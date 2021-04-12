Зірка впала: Настя Каменських здивувала фанатів дивним фото
Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників яскравими фото з Мексики, де співачка знімає авторсое реаліті "Дівчата рулять", не забуваючи про відпочинок і перезавантаження. Зірка зізнається в любові водній стихії і хвалиться апетитною фігурою, приміряючи спокусливі луки. Однак новий знімок артистки викликав подив у підписників.
У своєму Instagram Настя виклала фото, на якому лежить на тротуарі, розкинувши руки по сторонам і високо піднявши ноги.
При цьому Каменських одягнена в міні-шорти і напівпрозору блузку. На ногах у неї шльопанці, а обличчя співачка прикрила улюбленим капелюхом. Поруч з нею лежить її сумка, а вся поза артистки висловлює сильну втому.
У підпису співачка натякнула, що зараз у неї не найпростіший етап у житті.
Настя Каменських полежала на тротуарі в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)
"Кожному етапу у своєму житті треба бути вдячним! Нехай нелегко, нехай штормить всередині! І здається все таким дивним і незрозумілим, але це твій шлях і він прекрасний по-своєму", - поділилася Настя.
Однак багато шанувальників не перейнялися її мудрими словами і почали жартувати і дивуватися в коментарях щодо дивної пози співачки на фото.
- Саме підходяще фото до підпису
- Дівчата рулять, по життю кайфують
- Я зпочатку подумав, що це манекен!!!
- В активному пошуку?
- Зірка впала
- Що за виконання?
- Настя, вставай! Потап вже пішов
- Десята піна-колада вже була зайвою
- Зайняла паркувальне місце
- Хороша поза
- Ох, як до речі ці слова
- Що це було?
Раніше ми писали, що Настя Каменських в екстраміні через шторм засвітила більше, ніж належить.