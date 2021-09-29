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Звезда вечера: Кейт Миддлтон в роскошном платье затмила всех на премьере "Бонда"

Автор: RBC.UA

Накануне Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне. На мероприятии икона стиля появилась в золотистом вечернем платье, буквально затмив собой всех присутствующих.

В блоге герцогов Кембриджских уже появился фото- и видеоотчет с события.

Вчера, 28 сентября, в Великобритании состоялась премьера нового фильма про агента 007 - "Не время умирать", которой Дэниел Крейг завершает свою карьеру в культовом проекте. Члены королевской семьи, включая герцогов Кембриджских, не смогли пропустить громкое событие. Помимо них, на мероприятии появились принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Кейт Миддлтон на премьере (фото/видео: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Миддлтон оделась в духе красных дорожек кинопремий. Герцогиня в буквальном смысле слова блистала в изысканном золотом платье в пол, расшитом пайетками и блестками. Они расходились от центра наряда, словно лучи, буквально превратив Кейт в звезду вечера. Шикарный наряд Миддлтон от бренда Jenny Packham оценивается в 2800 фунтов стерлингов.

Дополнили его массивные серьги и золотые туфли-лодочки. Кейт сделали высокую укладку-плетение и макияж в бронзовых тонах. Супруг иконы стиля пришел на мероприятие в классическом смокинге.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в роскошном образе total white.

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