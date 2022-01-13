Звоните в службу спасения: Могилевская показала, как "издевается" над питомцем

Так, Наталья запечатлена дома сидящей на диване вместе с Аей. На певице - уютный розовый кардиган, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и лучезарная улыбка.

На Аю же она надела плюшевые уши кролика.

Наталья Могилевская очаровала милым снимком со своей собакой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Делай то, что тебе нравится делать! Так советуют именитые и знаменитые на весь мир психологи. Я захотела, чтобы Ая стала кроликом. Теперь Ая - кролик. Я считаю, что самое время позвонить в службу спасения животных и пожаловаться на Могилевскую, что она издевается над животными", - с юмором прокомментировала фото исполнительница.

Подписчики певицы оценили ее усилия и оставили теплые отзывы под снимком, умиляясь "кролику" Ае.