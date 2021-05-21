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Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

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П'ятниця 21 травня 2021 16:37
Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо в магазині ви виявили, що кольори найстильнішої одягу вам категорично не подобаються і не йдуть, варто просто не купувати цей одяг. Тим більше, що завжди можна вибрати базовий сірий - він йде майже всім, а також буде на піку популярності цього літа і взагалі цілий рік.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Не носіть невідповідні кольори! Особливо - в портретній зоні. Носіть сірий. Він знову набирає актуальності. Не менш базовий, максимально комфортний в комбінаториці.

Правильний відтінок сірого простіше підібрати дівчатам холодних кольорових типів зовнішності. А дівчатам теплих кольоротипів можна підібрати теплий сірий відтінок.

Як носити: ефектні колірні поєднання з сірим.

  • Сірий відмінно поєднується з білим і виглядає красиво на засмаглій шкірі.

Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

  • Вибирайте чорні аксесуари, Взуття та сумки - таке поєднання виглядає яскраво.

Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

  • Варіант на серпень-вересень - коли стане прохолодно.

Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

  • Сірий відмінно виглядає з червоним і його відтінками.

Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

  • Сірий і сині вставки - ще один відмінний варіант. Також придивіться до поєднання сірого з кольором металік.

Тріумфальне повернення: стиліст розповіла, які балетки вибрати на літо 2021​​​​​​​Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

  • Варіант, щоб не нудьгувати!

Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

Як носити сірий колір (фото: instagram.com/tatvolkova)

    Також читайте, яке взуття вибрати на літо, щоб залишатися в тренді.

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