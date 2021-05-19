Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з актуальною літнього взуття 2021
Розібратися у всіх назвах актуального літнього взуття буде складно, бо цього сезону її ну дуже багато! Що й говорити про те, щоб вибрати, яка вам йде! Але спосіб є: брати з собою в магазин шпаргалку.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Яке взуття модно носити влітку 2021
"Я приготувала шпаргалку, в якій зібрала всі найактуальніші моделі.
- У чому найкраще гуляти по пляжу?
- Які моделі точно не натруть, поки ви прогулюєтеся містом?
- Що вибрати для побачення на набережній в променях призахідного сонця?
- В якому взутті можна буде танцювати до ранку на першому побаченні?
Запам'ятовуйте! А раптом незнайомець в парку похвалить ваші нові біркенштоки, а ви розгубитеся і пропусите шанс на довге і щасливе сімейне життя?!» ,- написала стиліст.
Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021
- Мюлі і топсайдери, другі врятують в дощову погоду.
- Мері Джейн і слінгбеки, вибирайте трендові моделі.
- Балетки і бабуші - в такому взутті дуже швидко можна дістатися на протилежний район міста і виглядати при цьому стильно.
- Клоги і еспадрільї. Відмінний варіант для прогулянок по парку.
- Туфлі-стилети і туфлі dorsay-вишукані, стильні, в таких хоч на побачення, хоч на ділову зустріч.
- Сліпони і лофери завжди знадобляться! На прохолодні вечори або погану погоду.
- Різновиди сандалій: і на пляж, і за місто, і по місту!
Яке взуття буде модно носити цього літа? (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що влітку в тренді будуть шльопанці зі шкарпетками.