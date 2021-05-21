Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

Якщо в магазині ви виявили, що кольори найстильнішої одягу вам категорично не подобаються і не йдуть, варто просто не купувати цей одяг. Тим більше, що завжди можна вибрати базовий сірий - він йде майже всім, а також буде на піку популярності цього літа і взагалі цілий рік.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Не носіть невідповідні кольори! Особливо - в портретній зоні. Носіть сірий. Він знову набирає актуальності. Не менш базовий, максимально комфортний в комбінаториці.
Правильний відтінок сірого простіше підібрати дівчатам холодних кольорових типів зовнішності. А дівчатам теплих кольоротипів можна підібрати теплий сірий відтінок.
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Як носити сірий колір (фото: instagram.com/tatvolkova)
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