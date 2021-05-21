RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Базовий сірий йде всім: стиліст показала, як носити головний відтінок сезону

Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо в магазині ви виявили, що кольори найстильнішої одягу вам категорично не подобаються і не йдуть, варто просто не купувати цей одяг. Тим більше, що завжди можна вибрати базовий сірий - він йде майже всім, а також буде на піку популярності цього літа і взагалі цілий рік.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Не носіть невідповідні кольори! Особливо - в портретній зоні. Носіть сірий. Він знову набирає актуальності. Не менш базовий, максимально комфортний в комбінаториці.

Правильний відтінок сірого простіше підібрати дівчатам холодних кольорових типів зовнішності. А дівчатам теплих кольоротипів можна підібрати теплий сірий відтінок.

Як носити: ефектні колірні поєднання з сірим.

  • Сірий відмінно поєднується з білим і виглядає красиво на засмаглій шкірі.

  • Вибирайте чорні аксесуари, Взуття та сумки - таке поєднання виглядає яскраво.

  • Варіант на серпень-вересень - коли стане прохолодно.

  • Сірий відмінно виглядає з червоним і його відтінками.

  • Сірий і сині вставки - ще один відмінний варіант. Також придивіться до поєднання сірого з кольором металік.

Тріумфальне повернення: стиліст розповіла, які балетки вибрати на літо 2021​​​​​​​

  • Варіант, щоб не нудьгувати!

Як носити сірий колір (фото: instagram.com/tatvolkova)

Також читайте, яке взуття вибрати на літо, щоб залишатися в тренді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модатрендцвет