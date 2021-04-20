Бездоганна краса: Марго Роббі захопила стрункою фігурою в модній зйомці

Марго позує в знакових вбранях легендарного бренду, включаючи трикотажний укорочений варіант "фірмового" твідового жакета. А доповнюють усі образи "розсипи" прикрас і перлинні намиста в кілька рядів, які також стали негласним символом Chanel.

Марго Роббі в новій зйомці (фото: instagram.com/margotrobbie)

Дівчина запостила кілька кадрів в своєму блозі, викликавши бурю емоцій у своїх фоловерів. До речі, голлівудська зірка, число послідовувачів якої перевалило за 23 мільйони, досить закрита і не прагне виставляти особисте напоказ. А от робочі проекти там завжди освітлені.

"Найкрасивіша жінка в світі", "Така чудова", "Ти прекрасна", "Марго, яка ж ти гаряча", "Ти найкраща в моєму світі, моє життя, я так сильно тебе люблю, що вже сумую за тобою", "Боже мій, мої очі давно так не сяяли", "Королева", - не можуть намилуватися фанати.