ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

Новость на русском →
Вівторок 25 травня 2021 09:09
Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс Татяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто з читачів стильних блогів думають, що мода - тільки для наймолодших, але це не так, вона існує для всіх.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

"Як завжди, на фото всі молоді обличчя! А де цікаві стильні моделі після сорока? Молоді йде все! А ви спробуйте у віці одягти на голову яскраве - "кричить", спокійнішого тону - зливаєшся, сірий колір обличчя і т. д." Це, до речі, не я придумала. Це - коментар до одного з моїх постів, каже Тетяна.

Тема "мода - це для молодих" - з розряду холіварних. І, чесно кажучи, я неабияк втомилася "на пальцях " пояснювати, що мода - вона одна для всіх. ⁣⁣⠀

Тому зібрала добірку дуже схожих образів на жінках дуже різного віку. У деяких випадках, різниця у віці між моделями-20, а може і 30 років. Надихає, правда?

Як стильно одягатися в 45 плюс?

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюсНе буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюсНе буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

Мода - одна на всіх!

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

Я працюю з клієнтками різного віку. І точно знаю, що не буває кольорів, форм і трендів недоречних "для тих, кому за".

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюсБувають недоречні поєднання речей, неправильний підбір відтінків і фасонів. Міні в 45 років? А чому ні, якщо фігура і ситуація дозволяють? З чобітьми-ботфортами на шпильці, напевно, не варто.

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

А зі спокійними "обрамленням" - дуже навіть! Після 40-ка рожевий виглядає безглуздо? Ну вже ні! Питання у відтінку. Барбі-рожевий, може, і перебір, а елегантні припилені відтінки - саме те!⁣⁣

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

З певного віку виглядати круто, насправді, складніше. Але не тому що цифра в паспорті. А тому що сил, часу, грошей на підтримку себе в "товарному вигляді" потрібно більше, а мотивації на це - менше.

"Чоловік мене і такий любить, та й вбиратися особливо нікуди...". Розумієте, про що я?⁣⁣⠀

Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

Виглядати круто можна в будь-якому віці (фото: instagram.com/tatvolkova)

Бентежать картинки, де одяг демонструють на 20-річних? Підпишіться на блогерів свого віку і дивіться на те, як адаптують моду під себе ті, кому за 40 і за 50. Це допомагає!⁣⁣⠀

Нагадавши, стиліст розповіла, які шорти вибрати на літо 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Культура стиль мода тренд стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата