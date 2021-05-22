Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021
Інфлюенсери давно полюбили всі відтінки зеленого (фото: instagram.com/leoniehanne/)
Це літо назавжди залишиться у нас в пам'яті не тільки зеленими пікніками, а ще й зеленими образами модниць. Все - тому, що зелений буде по-справжньому в тренді.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Хтось вже додав 50 відтінків хвойно-листяного в свій гардероб і розфарбував стрічку яскравими поєднаннями. А хтось поки ще придивляється - і не може розлучитися з улюбленим нюдом.
- Найгарячіше поєднання - зелений з помаранчевим.
- Якщо хочеться, але колеться, можна почати свій роман з зеленим з аксесуарів. Потихеньку впроваджуємо в гардероб зелений сумки, взуття, ремені і окуляри. А потім переходимо до важкої артилерії.
- А якщо вам не йде зелений? Такого просто не може бути! Можливо, ви ще не знайшли свій відтінок. Повірте, у кожної з нас є власний зелений колір, який виведе лук в і збере мільйони лайків.
Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з актуального літнього взуття 2021
Як створити топовий лук за допомогою зеленого кольору.
Формули кольору
- Зелений і бежевий
- Зелений і синій
- Зелений і рожевий
- Зелений і помаранчевий
- Зелений і фіолетовий
- Зелений і чорний
- Зелений і жовтий
- Зелений і сірий
Формули кольору від стиліста (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що тотал-денім буде особливо модним цього літа.