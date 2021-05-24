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Що за форми! Кайлі Дженнер демонструє ідеальне тіло в спокусливій сукні

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США, Понеділок 24 травня 2021 19:22
Що за форми! Кайлі Дженнер демонструє ідеальне тіло в спокусливій сукні Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер не втомлюється приміряти все нові спокусливі образи. Цього разу модель і інстадіва підібрала спокусливу чорну сукню з відвертим вирізом. Шанувальники в захваті!

У своєму блозі дівчина виклала відразу кілька знімків, щоб фанати розглянули вбрання з усіх боків.

Кайлі Дженнер одягла чорну сукню зі значним декольте зі шнурівкою, а також відвертим вирізом по нозі. Молодша з сестер Кардашьян-Дженнер зуміла підкреслити з його допомогою всі кращі сторони своєї фігури: тонку талію, розкішні груди і апетитні стегна.

Доповнили лук укладка легкими хвилями, бездоганний макіяж і екстравагантний манікюр. Здається, зірка підготувалася підкорювати червону доріжку. У такому вигляді Кайлі вирушила на вечерю, супроводивши свій вихід загадковим: "Що за ніч!".

У відповідь вона почула масу компліментів від фанатів, які не можуть надивитися на розкішне тіло Дженнер. "Вогонь", "Щ за аутфіт!", "Що за тіло!", "Така красива", "Чиста досконалість", - такими фразами нагородили її віддані фоловери.

Що за форми! Кайлі Дженнер демонструє ідеальне тіло в спокусливій сукні
Що за форми! Кайлі Дженнер демонструє ідеальне тіло в спокусливій сукніЩо за форми! Кайлі Дженнер демонструє ідеальне тіло в спокусливій сукніКайлі Дженнер обожнює спокусливі вбрання (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше Кайлі знялася у новій спекотній фотосесії для глянцю.

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