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Гаряче! Кайлі Дженнер в сяючому бікіні звела з розуму формами

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Вівторок 18 травня 2021 19:19
Гаряче! Кайлі Дженнер в сяючому бікіні звела з розуму формами Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уми своїх фанатів, публікуючи гарячі фото в бікіні.

Нові знімки зірка запостила кілька годин тому і зібрала масу лайків і коментарів.

Кайлі Дженнер позує в сріблястому бікіні, яке на її засмаглому тілі виглядає просто приголомшливо. Доповнили образ тільки великі сережки. Дівчина стоїть на яхті, щойно занурившись в океан. У своєму образі "гарячої Русалочки" вона виглядає настільки спокусливо, що фанати не могли мовчати:

"Це тіло", "Вау", "З розуму зійти", "Ікона", "Королева", "Буквально найкраща", "Не можу намилуватися", "Перша", - пишуть їй численні фоловери.

Гаряче! Кайлі Дженнер в сяючому бікіні звела з розуму формамиГаряче! Кайлі Дженнер в сяючому бікіні звела з розуму формамиГаряче! Кайлі Дженнер в сяючому бікіні звела з розуму формамиКайлі Дженнер в новому бікіні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, днями молодша зі знаменитих сестер вже показувала гарячі пляжні фото. За словами молодої мами і вічно зайнятої бізнесвумен, вона нарешті змогла розслабитися і насолодитися моментом. І шанувальники тільки раді цьому!

Раніше Калі показала, що її 3-річна дочка також обожнює красиве життя.

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