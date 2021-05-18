Гаряче! Кайлі Дженнер в сяючому бікіні звела з розуму формами

Нові знімки зірка запостила кілька годин тому і зібрала масу лайків і коментарів.

Кайлі Дженнер позує в сріблястому бікіні, яке на її засмаглому тілі виглядає просто приголомшливо. Доповнили образ тільки великі сережки. Дівчина стоїть на яхті, щойно занурившись в океан. У своєму образі "гарячої Русалочки" вона виглядає настільки спокусливо, що фанати не могли мовчати:

"Це тіло", "Вау", "З розуму зійти", "Ікона", "Королева", "Буквально найкраща", "Не можу намилуватися", "Перша", - пишуть їй численні фоловери.

Кайлі Дженнер в новому бікіні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, днями молодша зі знаменитих сестер вже показувала гарячі пляжні фото. За словами молодої мами і вічно зайнятої бізнесвумен, вона нарешті змогла розслабитися і насолодитися моментом. І шанувальники тільки раді цьому!