Люди бідкаються: ці сучасні тренди повинні швидше вийти з моди

Досить несподівано, але більшість учасників обговорення вирішили, що найбільш дратівливим є сімейні відеоблоги. У них батьки, часто не питаючи дітей подобається це їм чи ні, насильно змушують нащадків брати участь в цьому.

"Жодна дитина ніколи не повинна піддаватися експлуатації і піддаватися таким жадібним до уваги батькам", - написав учасник порталу

Наступним популярним дратівливим трендом стали TikTok пранки. Користувачі обурені, тим як блогери вторгаються в особисте життя людей, виставляючи тих дурнями або завдаючи фізичні незручності, а іноді навіть залякуючи перехожих.

Багато учасників опитування зійшлися на думці, що фільтри в Instagram також не завадило б викорінити.

"Господи, Мадонна! Та ми знаємо скільки тобі років", - обурився один з користувачів.

Серед неугодних трендів також виявилися вигадані психологічні проблеми, які люди придумують собі самі з метою привернення уваги.

"Чувак, просто будь особистістю, якщо хочеш бути цікавим", – радить учасник опитування.

Дратівливими факторами для багатьох виявилися зйомка абсолютно всього, щоб потім що було викласти в мережу та інфлюенсери.