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Люди жалуются: эти современные тренды должны побыстрее выйти из моды

Автор: Сергей Кулик

Модные тренды появляются каждый день, и нам, даже когда не хотим, приходится им следовать.

На портале Reddit участники поделились мнением какие из модных трендов их раздражают и от каких они хотели бы поскорее избавиться.

Довольно неожиданно, но большинство участников обсуждения решили, что самым раздражающим являются семейные видеоблоги. В них родители, зачастую не спрашивая детей нравится это им или нет, насильно заставляют отпрысков участвовать в этом.

"Ни один ребенок никогда не должен подвергаться эксплуатации и подвергаться таким жадным до внимания родителям", - написал участник портала

Следующим популярным раздражающим трендом стали TikTok пранки. Пользователи возмущены, тем как блогеры вторгаются в личную жизнь людей, выставляя тех дураками или причиняя физические неудобства, а иногда даже запугивая прохожих.

Многие участники опроса сошлись во мнении, что фильтры в Instagram также не мешало бы искоренить.

"Господи, Мадонна! Да мы знаем сколько тебе лет", - возмутился один из пользователей.

Среди неугодных трендов также оказались вымышленные психологические проблемы, которые люди придумывают себе сами с целью привечения внимания.

"Чувак, просто будь личностью, если хочешь быть интересным", - советует участник опроса.

Раздражающими фактороми для многих оказались съемка абсолютно всего, чтобы потом что было выложить в сеть и инфлюэнсеры..

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