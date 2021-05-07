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Міні-плаття і ботфорти: Белла Хадід блиснула ідеальною фігурою в стильному вбранні

Автор: Lite

Белла Хадід обожнює відверті образи. Цього разу вона вибрала вічну класику: маленьке чорне плаття, і не прогадала.

Струнка фігура супермоделі вкотре підкорила фоловерів.

Белла Хадід позує в чорній міні-сукні на тонких бретельках, а також ботфортах на незвичайній платформі. Доповнили образ високі рукавички, а також жовта сумочка. Дівчина сидить на підлозі, приймаючи спокусливі пози.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Виглядає Белла, як завжди, стильно і спокусливо. І хоча це явно рекламний кадр, але такий образ вона могла б одягти і на вихід. Белла обожнює незвичайні поєднання! У мережі її пост викликав справжній фурор. Багато фанатів не можуть намилуватися ідеальним тілом молодшої з сестер Хадід, її стрункими ногами і точеними м'язами.

"Виходь за мене!", "Це вогонь", "Моя королева", "Вау, ок, королева", "Як можна бути такою красивою", "Малятко", "Ти прекрасна", "Я не можу, о боже, яка ти красива", "Краща", "Нереальна", - пишуть їй шанувальники.

Нагадаємо, Белла раніше показала стильний ляльковий образ, який підкреслив її досконалі параметри.

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