Крабик для волосся з 90-х знову в тренді: як носити заколку в 2021
Укладання для волосся в 2021 так яскраво перегукується з модою 90-х, що, здається, трендсеттери надихаються журналами і серіалами того часу. Особливо популярною стає шпилька з зубчиками, за допомогою якої легко заколоти волосся в "перевернутий" хвіст.
Ідею підхопили знамениті стиляги з Instagram - Белла Хадід, Роузі Хантігтон Уайтлі, Олівія Грівас і багато інших.
Який ще "краб"? Як це - перевернутий хвіст? Так, як це робили героїні серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", а тепер носять інфлюенсери, моделі та інші знаменитості.
Топ-модель Белла Хадіт і її золотистого кольору крабик. Модель поєднує його з іншими золотими прикрасами, браслетами на руках і великими кільцями-сережками.
Чим більше прикрас - тим краще (фото: instagram.com/bellahadid)
За допомогою такого краба легко прибрати волосся, залишивши кілька пасм біля обличча: і зручно, і вишукано, і сексуально.
Олівія Грівас носить таку заколку в тон взуття та сумки (фото: instagram.com/oliviagrivas)
Як ще носити "крабик" і з чим поєднувати? У поєднанні з кардиганом, піджаком-оверсайз, топом з ремінцями, розкльошеними джинсами, буквально - з усім, то модно в цьому сезоні.
Особливо популярними в 2021 році будуть затискачі у вигляді черепахових кігтів, мінімалістичні глянцеві чорні або білі, але і модні кольори і візерунки нікуди не дінуться.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі обирає білий колір краба (фото: instagram.com/rosiehw/)
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