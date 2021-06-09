У стилі Джейн Біркін: стиліст показала, які плетені сумки вибирати на літо 2021
Плетені сумки з шкіряними вставками-особливо актуальні (фото: instagram.com/by_marysa)
Плетена сумка стала класикою вже давно. А зараз кожна дівчина може по-своєму обіграти цей аксесуар - і виглядати не гірше Джейн Біркін з її кошиками.
Стиліст Наталія Фешнловер у своєму Instagram зібрала величезну "колекцію" плетених сумок, які будуть особливо актуальними влітку 2021.
Які плетені сумки вибрати на літо:
- "Плетінка" з соломки і рафії ідеально підійде для спекотного літа. Таку можна взяти з собою і на міську прогулянку, і на пляж.
- Плетена сумка у вигляді кошика тримається на хвилі популярності вже кілька сезонів. А цього літа краще вибрати кошик зі шкіряними ручками. Особливо добре така виглядає з джинсовими речами і лляними, а також із сукнями.
- Плетена сумка середніх розмірів відмінно підійде на кожен день, вибирайте модель зі зручним плечовим ременем.
- Плетена сумка-тоут - ідеальний аксесуар на літо, з нею ви будете актуально виглядати в будь-якій компанії.
Приклади сумок у брендів - від дешевших до класу люкс
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Плетена сумка - тренд літа 2021 (фото: instagram.com/infashionyou)
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