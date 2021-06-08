Груша, прямокутник, трикутник: стиліст розповіла, як вибрати купальник за типом фігури

Виявляється, щоб купальник ідеально сидів, його треба вибирати не тільки за розміром, але і за типом фігури.

Пляжний сезон вже відкритий! А з ним починається головний біль для багатьох жінок - що одягнути на пляж, щоб бути красивою і в тренді?

Про це в ефірі "Ранок з Україною" розповіла стиліст Олена Мудренко.

В цілому існує 6 типів фігури. Але серед українок найпоширеніші "груша" - з тендітними плечима, "прямокутник" - з довгими ногами, і "перевернутий трикутник" - з тонкою талією. І кожному з них підійдуть різні купальники.

Який тип фігури у вас? (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

"Груша" - це вузькі плечі, чітка лінія талії і пишні стегна. Таким жінкам добре підходять купальники з рюшами, яскравими акцентами і декором бюстьє.

"Для такої фігури можна вибрати топ-бандо, який буде більш горизонтальним. А фактурна тканина додасть трохи об'єму у верхній частині фігури", - зазначає стиліст.

"Перевернутий трикутник" - повна протилежність "груші". Широкі плечі, пишні груди і вузькі стегна. Стилісти радять вибирати низ із завищеною талією, бра-шторки, а в цілісних моделях придивитися до варіантів з V-подібним вирізом.

- повна протилежність "груші". Широкі плечі, пишні груди і вузькі стегна. Стилісти радять вибирати низ із завищеною талією, бра-шторки, а в цілісних моделях придивитися до варіантів з V-подібним вирізом. Тип фігури "прямокутник" характеризує невиражена талія, тому стилісти радять зробити її власноруч за допомогою пояса, принтів або верху-бандо.

"Топ-бандо хоча б з невеликим пуш-апом буде збільшувати верх. Беремо такі ж трусики, але завищеною талією - це проведе горизонтальну лінію", - говорить стиліст.

Світлий колір повнить, дрібний принт - робить стрункішою: поради стиліста, як вибрати купальник

Модними цього літа також будуть в'язані купальники, а саме - в'язка кроше рішельє, яка виглядає як хенд-мейд.

Що стосується форми, то це - завищена талія для трусиків і глибокі вирізи для ніг. Також зараз дуже актуальні спортивні купальники.