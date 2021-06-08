ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Груша, прямокутник, трикутник: стиліст розповіла, як вибрати купальник за типом фігури

Новость на русском →
Вівторок 08 червня 2021 10:07
Груша, прямокутник, трикутник: стиліст розповіла, як вибрати купальник за типом фігури Лілія Ребрик визначилася і з типом фігури, і з купальником (фото: прес-служба телеканалу "Україна")
Автор: Тетяна Турчанікова

Пляжний сезон вже відкритий! А з ним починається головний біль для багатьох жінок - що одягнути на пляж, щоб бути красивою і в тренді?

Виявляється, щоб купальник ідеально сидів, його треба вибирати не тільки за розміром, але і за типом фігури.

Про це в ефірі "Ранок з Україною" розповіла стиліст Олена Мудренко.

Які купальники будуть підкреслювати переваги різних типів фігури:

В цілому існує 6 типів фігури. Але серед українок найпоширеніші "груша" - з тендітними плечима, "прямокутник" - з довгими ногами, і "перевернутий трикутник" - з тонкою талією. І кожному з них підійдуть різні купальники.

Груша, прямокутник, трикутник: стиліст розповіла, як вибрати купальник за типом фігури

Який тип фігури у вас? (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

  • "Груша" - це вузькі плечі, чітка лінія талії і пишні стегна. Таким жінкам добре підходять купальники з рюшами, яскравими акцентами і декором бюстьє.

"Для такої фігури можна вибрати топ-бандо, який буде більш горизонтальним. А фактурна тканина додасть трохи об'єму у верхній частині фігури", - зазначає стиліст.

  • "Перевернутий трикутник" - повна протилежність "груші". Широкі плечі, пишні груди і вузькі стегна. Стилісти радять вибирати низ із завищеною талією, бра-шторки, а в цілісних моделях придивитися до варіантів з V-подібним вирізом.
  • Тип фігури "прямокутник" характеризує невиражена талія, тому стилісти радять зробити її власноруч за допомогою пояса, принтів або верху-бандо.

"Топ-бандо хоча б з невеликим пуш-апом буде збільшувати верх. Беремо такі ж трусики, але завищеною талією - це проведе горизонтальну лінію", - говорить стиліст.

Світлий колір повнить, дрібний принт - робить стрункішою: поради стиліста, як вибрати купальник

Модними цього літа також будуть в'язані купальники, а саме - в'язка кроше рішельє, яка виглядає як хенд-мейд.

Що стосується форми, то це - завищена талія для трусиків і глибокі вирізи для ніг. Також зараз дуже актуальні спортивні купальники.

Раніше Андре Тан розповів, як одягнутися на співбесіду, щоб вам віддали місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода фигура стиль стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Хто виграє Євро 2020: топ головних претендентів на чемпіонство
Хто виграє Євро 2020: топ головних претендентів на чемпіонство