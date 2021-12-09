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Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки "Ейфорії"

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 17:25
Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки "Ейфорії" Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: RBC.UA

25-річна зірка фільмів "Дюна", "Людина-павук" і серіалу "Ейфорія" Зендая знялася в новій фотосесії для Interview Magazine.

Актриса приміряла масу яскравих образів і дала відверте інтерв'ю.

Зірка, яка нещодавно стала титулованою і найбільш впливовою модною іконою, демонструє яскраві вбрання на основі речей Givenchy, Burberry, Schiaparelli, Loewe, Miu Miu, Prada та інших будинків. Ексцентричні і ефектні, вони передають волелюбний дух героїні і її любов до перевтілень.

За словами дівчини, через своїх персонажів вона хоче допомогти людям відкритися і відчути підтримку. А в майбутньому Зендая мріє стати режисером.

Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки &quot;Ейфорії&quot;Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки &quot;Ейфорії&quot;Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки &quot;Ейфорії&quot;

Зендая в новій зйомці (фото: instagram.com/interviewmag)

"У мене не завжди є план. Я ніколи не думала: "Я повинна зробити це до цього часу, і я хочу зробити це до того часу". Я просто хочу робити те, що робить мене щасливою, приносить радість і задовольняє мене як творчу особистість, як людину.

Так що якщо одного разу моя кар'єра поверне в інше русло, я дозволю собі це зробити. Мене збуджує думка про те, щоб спробувати стати режисером в майбутньому. Ось чому я так багато на зйомках. Коли мене немає в кадрі, я тут же намагаюся вчитися. Я обходжу і запитую членів нашої команди: "Що ви робите сьогодні? Ви можете мені це пояснити?", - ділиться актриса.

Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки &quot;Ейфорії&quot;Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки &quot;Ейфорії&quot;Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро: розкішні образи зірки &quot;Ейфорії&quot;

Дівчина мріє стати режисером (фото: instagram.com/interviewmag)

"Сподіваюся, що одного разу я зможу створити те, що хочу... Наприклад, просту історію кохання двох чорних дівчат. Я не хочу, щоб вона грунтувалася ні на чому, крім простої історії про те, як двоє людей закохуються один в одного, і все. Щось просте і красиве, що залишає вас щасливим і люблячим самого себе".

Раніше ми писали про найстильніші виходи Зендаї і її хлопця Тома Холланда.

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