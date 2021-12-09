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Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды "Эйфории"

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Четверг 09 декабря 2021 17:25
Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды "Эйфории" Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: RBC.UA

25-летняя звезда фильмов "Дюна", "Человек-паук" и сериала "Эйфория" Зендая снялась в новой фотосессии для Interview Magazine.

Актриса примерила массу ярких образов и дала откровенное интервью.

Звезда, которая недавно стала титулованной и самой влиятельной модной иконой, демонстрирует яркие наряды на основе вещей Givenchy, Burberry, Schiaparelli, Loewe, Miu Miu, Prada и других домов. Эксцентричные и эффектные, они передают свободолюбивый дух героини и ее любовь к перевоплощениям.

В интервью девушка призналась, что через своих персонажей она хочет помочь людям открыться и ощутить поддержку. А в будущем Зендая мечтает стать режиссером.

Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды &quot;Эйфории&quot;Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды &quot;Эйфории&quot;Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды &quot;Эйфории&quot;

Зендая в новой съемке (фото: instagram.com/interviewmag)

"У меня не всегда есть план. Я никогда не думала: "Я должна сделать это к этому времени, и я хочу сделать это к тому времени". Я просто хочу делать то, что делает меня счастливой, приносит радость и удовлетворяет меня как творческую личность, как человека.

Так что если однажды моя карьера повернет в другое русло, я позволю себе это сделать. Меня возбуждает мысль о том, чтобы попытаться стать режиссером в будущем. Вот почему я так много на съемках. Когда меня нет в кадре, я тут же пытаюсь учиться. Я обхожу и спрашиваю членов нашей команды: "Что вы делаете сегодня? Вы можете мне это объяснить?", - делится актриса.

Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды &quot;Эйфории&quot;Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды &quot;Эйфории&quot;Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро: роскошные образы звезды &quot;Эйфории&quot;

Девушка мечтает стать режиссером (фото: instagram.com/interviewmag)

"Надеюсь, что однажды я смогу создать то, что хочу... Например, простую историю любви двух черных девушек. Я не хочу, чтобы она основывалась ни на чем, кроме простой истории о том, как два человека влюбляются друг в друга, и все. Что-то простое и красивое, что оставляет вас счастливым и любящим самого себя".

Ранее мы писали про самые стильные выходы Зендаи и ее бойфренда Тома Холланда.

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