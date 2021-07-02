10 помилок на початку схуднення, які заважають домогтися результату

Топ-10 помилок при початковій стадії схуднення:

1. Вся увага тільки на вазі

Дуже часто виникає відчуття, що процес схуднення йде повільно, незважаючи на те, що строго дотримуєтеся програми схуднення. На вагу можуть впливати різні фактори: коливання рідини, набір м'язової маси і вага неперетравленої їжі. Втрата жиру може відбуватися навіть якщо вага не сильно змінюється. Тому ми крім ваги вимірюємо ще й обсяги.



2. Занадто багато або занадто мало калорій

Для схуднення потрібно дефіцит калорій. Це означає, що вам потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Споживання занадто великої кількості калорій може перешкодити вам схуднути. З іншого боку, занадто мало калорій може викликати сильне відчуття голоду і знизити метаболізм і знизити м'язову масу.



3. Немає тренувань під час схуднення або їх занадто велика кількість

Недолік тренувань може привести до втрати м'язової маси і зниження метаболізму. З іншого боку, занадто багато тренувань може привести до серйозного стресу і вага не буде йти.





4. Тренування з обтяженням

Під час активного схуднення, щоб зберегти м'язовий корсет, необхідно робити силові тренування.



5. Вибір продуктів з низьким вмістом жиру і "дієтичних продуктів"

Знежирені або "дієтичні" продукти зазвичай містять багато цукру і можуть викликати почуття голоду і підвищене споживання калорій.



6. Переоцінка кількості калорій, які ви спалюєте під час вправ

Нам завжди здається, що ми під час тренування витратили дуже багато калорій і можна компенсувати. Годинне тренування в середньому виходить 250-350 ккал.



7. Недостатня кількість білка

Споживання білка допомагає схуднути за рахунок зниження апетиту.





Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Недостатня кількість клітковини



9. Занадто часті прийоми їжі, навіть якщо немає почуття голоду



10. Нереальна мета

Правильна втрата ваги від 0,5 до 1 кг в тиждень, якщо ви захотіли скинути 10 кг за 10 днів, ви це не зможете зробити так, щоб не нашкодити організму