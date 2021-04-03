5 простих правил харчування для стрункості і здоров'я

Топ-5 правил для стрункості і здоров'я:

Харчуйтеся різними продуктами — з усього розмаїття організм зможе отримати необхідні йому вітаміни і мінерали.



Пам'ятайте, що здоровий кишечник = сильний імунітет та якісне засвоєння нутрієнтів. Зверніть увагу на ферментовані продукти, багаті пробіотиками. Наприклад, на квашену капусту та ін квашені овочі, натуральний йогурт (в ідеалі домашній) і тд.



⠀

Додайте в раціон продукти, багаті поліненасиченими жирними кислотами Омега 3. Або приймайте в капсулах (обов'язково консультація з лікарем!). Ці омега регулюють ліпідний обмін, покращують холестериновий профіль, зміцнюють захисну функцію організму.



Їжте продукти, багаті антиоксидантами. Вони містяться в овочах, зелені, ягодах, фруктах, крупах... загалом, пункт 1 - харчуємося різноманітно! Антиоксиданти допомагають запобігти пошкодженню клітин організму, викликаному окислювальним стресом.



Зменшіть кількість споживаного цукру і цукровмісних продуктів! Його надлишок сильно пригнічує імунітет. І призводить до збільшення запасів підшкірного жиру.

Ілюстративне фото (pexels.com)