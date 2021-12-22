7 доступних антиоксидантів: нутріціолог назвала продукти, що чистять організм
Детоксикація – дуже важливий процес, тому що завдяки йому знешкоджуються токсичні речовини, що потрапляють в організм, як усередину, так і ззовні.
Хронічна інтоксикація доведено є причиною та тлом практично будь-якого захворювання, викликаючи порушення як мінімум кислотно-лужної рівноваги.
Інтоксикація порушує ферментні процеси, що відповідають за засвоєння та розщеплення макро- та мікроелементів їжі, що у свою чергу веде до синдрому кишкової проникності та ще більшої інтоксикації згодом.
У результаті, люди можуть отримати величезний спектр хвороб через неправильну роботу всіх життєво важливих процесів. А ось вирішити їх можна за допомогою детоксикації, який легко провести в домашніх умовах.
Для цього є секретна складова детокс-меню – це хлорофіл, який міститься у великій кількості у зелених овочах, розповіла у своєму Instagram нутріціолог Євгенія Хелс.
Цукіні (фото: pexels.com)
Хлорофіл – антиоксидант та детоксикуючий засіб номер 1!
Види овочів, які можна додати до свого щоденного раціону:
- зелень і листя салату – багаті на мінерали-антиоксиданти.⠀
- огірок – нейтралізує кислотні сполуки.
- селера - містить залізо, натрій, знижує рівень кортизолу.
- шпинат. Входить до п'ятірки найкорисніших продуктів! В12 та каратиноїди!
- стручкова квасоля – нормалізує рівень цукру в крові, багата магнієм та аргініном.
- цукіні – корисний сирим! Багатий на фолієву кислоту.
- спаржа – містить речовини, корисні для здоров'я нирок! – фенхель – протимікробний, тонізуючий овоч.
- артишок – багатий інуліном.
- бадилля і дикороси.
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