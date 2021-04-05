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"Пекельний" шеф-кухар дав рецепт супу-пюре з печених перців з фетою

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 18:43
"Пекельний" шеф-кухар дав рецепт супу-пюре з печених перців з фетою Алекс Якутов дав рецепт смачного супу-пюре (фото: pexels.com)
Автор: Lite

Для багатьох людей суп - важлива складова щоденного раціону. Це не тільки ситне і смачне блюдо, воно ще і легко засвоюється.

В честь Дня супу пропонуємо приготувати його за рецептом шеф-кухаря шоу Нового каналу "Пекельна кухня" Алекса Якутова.

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати цю страву, знадобляться:

  • Перець капі - 3 шт.
  • Томати - 5 шт.
  • 1 стебло селери
  • Овочевий бульйон - 0,3 літра
  • Копчена паприка - 1 ч. л.
  • Часник - 3 зубчики
  • Яблучний оцет - 1 ч. л.
  • Фета - 50 г
  • Свіжий орегано

Приготування

Запікаємо перці й томати в духовці до повної готовності. Остуджуємо і очищуємо їх від шкірки. Перебиваємо до однорідності у блендері.

На сковороду наливаємо оливкову олію. На повільному вогні обсмажуємо часник, нарізане стебло селери до напівготовності, додаємо копчену паприку. Перекладаємо все в перебитий перець з томатом. Тушкуємо 5 хвилин, вливаємо бульйон. Додаємо сіль, чорний перець і цукор за смаком. Якщо томати літні й солодкі, то цукор не потрібен. Збалансуємо смак, вливши чайну ложку яблучного оцту.

Все потрібно проварити і перебити у блендері, після чого процідити через сито.

Сир фету відрізаємо тонким шматком. Багет рвемо середніми шматками. Його потрібно скропити оливковою олією і поставити запікатися з фетою на 10 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів.

&quot;Пекельний&quot; шеф-кухар дав рецепт супу-пюре з печених перців з фетою

Алекс Якутов дав рецепт смачного супу-пюре (фото: novy.tv)

Подача

Налити гарячий суп, викласти фету в перше блюдо і посипати орегано (краще свіжим).

Приємного апетиту!

Раніше кулінар поділився рецептом справжнього грецького салату.

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