Багети, круасани і багато кави: дієтолог розповіла, як бути худою, як француженки

Смачної їжі у Франції, звичайно, вистачає, але, тим не менш, парижанки ходять худі - в чому секрет? По-перше, Париж - це ще не вся Франція! Нутриціолог вирушила в маленьке містечко Мімізан, який розташований поруч з Бордо.

"Моя поїздка перевернула моє уявлення про француженок. Я зрозуміла багато, що до мене не доходило раніше. Ділюся відкриттями", - розповіла Катерина.

Чи такі вже француженки худі? (фото: pexels.com)

Відкриття про француженок номер 1: вони зовсім не худі!

Як виявилося, француженки, як і всі жінки України та інших країн - абсолютно різні: і худі, і стрункі, і не дуже. І міф про те, що всі дівчата якоїсь країни поголовно худі - не більше, ніж просто міф. Насправді, чим далі від Парижа, тим менше худих жінок, зазначила нутриціолог.

Відкриття про француженок № 2: вони багато рухаються

Французи різного віку і комплекцій постійно намотували по пляжу кілометри, помітила Катерина.

"Ще ні на одному пляжі в світі я не бачила стільки людей, що прогулюються уздовж кромки моря".

При тому, що ходити по такому пляжу не дуже-то і легко і приємно: узбережжя було піщане, ноги провалювалися в пісок, навантаження - більше, ніж при звичайній прогулянці.

Відкриття про француженок № 3: ті, хто дійсно стрункий, просто... мало їсть!

У поїздці нутриціолог знімала кімнату у молодої дівчини-француженки. Коли вона приїхала, та передала холодильник в повне її користування.

Господиня була дівчиною красивою і стрункою, а секрет її фігури, як виявилося, не в особливих рецептах з французьких книг, які їй заповіла її прабабуся. Вона просто... мало їла!

Дієти на багетах, круасанах і каві не існує (фото: pexels.com)

На сніданок - чашка кави і стакан води. Перекус в 12 дня і потім вечеря.

Відкриття про француженок № 4: не всі з них харчуються корисною їжею

У книжках вам розкажуть, що француженки харчуються, в основному, овочами, а на столі панує небувале розмаїття, але на вечерю французька господиня готувала собі 2 страви: салат з консервованими овочами і магазинні гноччі (суміш з картоплі і борошна), приготовані у вершках з беконом.

На єдиній полиці з її продуктами виявилися "корисні" плавлені міні-сирки, недоїдений сирок, жменя черрі, бекон, вершки і пачка салатного листя. А ще - вино, пачка печива, кола, пиво...

Виявляється, француженки теж їдять, що хочуть (фото: pexels.com)

"Виявилося, що вони майже нічим не відрізняються від усіх інших. У тому числі і згубними пристрастями. Тож секрет французької стрункості простий: нічого не їмо і не гладкішаємо!", - підсумувала Катерина.

Відкриття про француженок № 5: вони п'ють дуже багато кави

А ось кава, за словами нутриціолога, для француженок - невід'ємна частина життя. День починається з кави і... ним же закінчується.

"Офіціанти в ресторані по 10 разів мене перепитували після вечері: чи дійсно вони мене правильно зрозуміли і я не буду кави?!".

Висновки про французьку дієту

Виявляється, що не існує ніякої секретної дієти француженок. Немає ніяких хитрощів, які дозволяють французьким жінкам бути стрункішими за всіх інших мешканок планети. І секрети французької стрункості, і сама ця стрункість - всього лише міфи.

Катерина порадила всім повернутися до усвідомленості в харчуванні і до роботи над собою і своїми звичками.