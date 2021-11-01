Кращий помічник для імунітету: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного десерту
Корисне - не означає несмачне! У плані харчування для гормонального балансу завжди є місце корисним солодощам і фруктам.
Про це розповіла у своєму Instagram Нутриціолог Катерина Йенсен. Вона зізналася, що не вірить в "ідеальний ідеал" і вічну аскезу, але, в той же час знає: можна харчуватися смачно і різноманітно.
Цинк - кращий помічник імунітету:
- необхідний для роботи вилочкової залози, яка виробляє Т-лімфоцити, які в свою чергу допомагають в роботі імунітету,
- необхідний для правильної роботи лейкоцитів,
- потрібен для руйнування шкідливих мікроорганізмів, в тому числі вірусів,
- запобігає руйнуванню клітин вільними радикалами, які виробляються у величезних кількостях, поки імунітет знищує заражені клітини і мікроорганізми.
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Також цинк необхідний для гормонального балансу:
- покращує чутливість клітин до інсуліну,
- дає енергію,
- покращує стан волосся і нігтів,
- бореться з надлишком чоловічих гормонів у жінок,
- необхідний для роботи щитовидної залози і обміну речовин.
Найбагатше джерело цинку - устриці. Але смію припустити, що у більшості затднений доступ до цього далеко не всіма улюбленому делікатесу. Тому давайте знайдемо устрицям заміну!
Наприклад, такий шоколадний десерт, який майже не поступається за вмістом цинку навіть устрицям. Я включила в нього інші продукти-чемпіони за вмістом цинку: какао, кунжут, кешью і лляні насіння. Отже… корисний десерт, надзвичайно багатий цинком.
Десерт "смачний цинк" (фото: instagram.com/food4vita)
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Десерт, багатий цинком: рецепт
Інгредієнти на 2 великі порції:
- 1 стигле авокадо,
- 2 заморожених банана,
- 5 ст. л. какао порошку (без добавок! беремо чисте какао),
- 2 жмені кешью,
- 2 ст. л. кунжуту,
- 2 ст. л. лляного насіння,
- 1 жменя листя м'яти,
- 250 мл мигдального, рисового або соєвого молока.
Для прикраси:
- 30 грам чорного шоколаду і суміш будь-яких насіння і горішків (наприклад, кедрових - вони теж багаті цинком).
Приготування:
перемішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси. Не забувайте помішувати, щоб допомогти блендеру впоратися, якщо він не дуже потужний.
Приємного апетиту!
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