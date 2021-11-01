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Кращий помічник для імунітету: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного десерту

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Понеділок 01 листопада 2021 19:01
Кращий помічник для імунітету: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного десерту Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Корисне - не означає несмачне! У плані харчування для гормонального балансу завжди є місце корисним солодощам і фруктам.

Про це розповіла у своєму Instagram Нутриціолог Катерина Йенсен. Вона зізналася, що не вірить в "ідеальний ідеал" і вічну аскезу, але, в той же час знає: можна харчуватися смачно і різноманітно.

Цинк - кращий помічник імунітету:

  • необхідний для роботи вилочкової залози, яка виробляє Т-лімфоцити, які в свою чергу допомагають в роботі імунітету,
  • необхідний для правильної роботи лейкоцитів,
  • потрібен для руйнування шкідливих мікроорганізмів, в тому числі вірусів,
  • запобігає руйнуванню клітин вільними радикалами, які виробляються у величезних кількостях, поки імунітет знищує заражені клітини і мікроорганізми.

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Також цинк необхідний для гормонального балансу:

  1. покращує чутливість клітин до інсуліну,
  2. дає енергію,
  3. покращує стан волосся і нігтів,
  4. бореться з надлишком чоловічих гормонів у жінок,
  5. необхідний для роботи щитовидної залози і обміну речовин.

Найбагатше джерело цинку - устриці. Але смію припустити, що у більшості затднений доступ до цього далеко не всіма улюбленому делікатесу. Тому давайте знайдемо устрицям заміну!

Наприклад, такий шоколадний десерт, який майже не поступається за вмістом цинку навіть устрицям. Я включила в нього інші продукти-чемпіони за вмістом цинку: какао, кунжут, кешью і лляні насіння. Отже… корисний десерт, надзвичайно багатий цинком.

Кращий помічник для імунітету: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного десертуДесерт "смачний цинк" (фото: instagram.com/food4vita)

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Десерт, багатий цинком: рецепт

Інгредієнти на 2 великі порції:

  • 1 стигле авокадо,
  • 2 заморожених банана,
  • 5 ст. л. какао порошку (без добавок! беремо чисте какао),
  • 2 жмені кешью,
  • 2 ст. л. кунжуту,
  • 2 ст. л. лляного насіння,
  • 1 жменя листя м'яти,
  • 250 мл мигдального, рисового або соєвого молока.

Для прикраси:

  • 30 грам чорного шоколаду і суміш будь-яких насіння і горішків (наприклад, кедрових - вони теж багаті цинком).

Приготування:

перемішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси. Не забувайте помішувати, щоб допомогти блендеру впоратися, якщо він не дуже потужний.

Приємного апетиту!

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