Хворе горло і вічна втома: лікар розповіла, який вірус варто запідозрити

Чому постійно болить горло, а сил не вистачає навіть на самі елементарні дії? Ці симптоми можуть вказувати на аутоімунні захворювання.

Вони виникають, коли імунна система під впливом тригерів починає атакувати тканини власного організму, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Один з таких тригерів - вірус Епштейна-Барр. Він може провокувати виникнення аутоімунних захворювань і розвиток гіпотиреозу в подальшому. Вірус передається через слину, тому дуже поширений. Найбільш уразливі діти до 10 років, вагітні та хворі на ВІЛ-інфекцію.

Чому немає сил і болить горло? (фото: pexels.com)

Після інфікування вірус ніяк себе не проявляє. У неактивному стані йому допомагають знаходиться специфічні Т-імунні клітини. З віком імунітет знижується і кількість цих клітин теж, роблячи симптоми більш вираженими.

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Можливі прояви Епштейна-Барр:

хворе горло

висока температура

збільшені лімфовузли

висипання

почуття сильної втоми

Кількість Т-клітин може бути невеликим через низький імунітет, дефіцит вітаміну Д або генетичної схильності. Через високу тривожність, у жінок число цих клітин зменшується раніше, ніж у чоловіків.

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Стрес, харчова непереносимість, токсини, гормональний збій можуть активувати вірус, даючи йому можливість розвиватися і проникати в клітини щитовидної залози.

Чому важливо здати аналіз на Епштейна-Барр

У дорослому віці вірус Епштейна-Барр може стати причиною інфекційного мононуклеозу, який ускладнюється безліччю серйозних патологій, в тому числі - нервової системи, органів кровотворення та ін.

Якщо вас часто турбує біль в горлі або є хронічні захворювання лор-органів, потрібно здати якісний і кількісний аналізи крові на виявлення вірусу Епштейна-Барр.

Важливо піклуватися про свою імунну систему (фото: pexels.com)

Записатися на огляд до лікаря і санувати вогнища інфекції, слідуючи призначеному лікуванню. При виявленні підвищення маркерів запалення, раджу почати з огляду саме у лор-лікаря. При необхідності, отримати консультацію імунолога.

Ми не можемо повністю знищити вірус, але потрібно прагнути повернути його до неактивному стану, щоб мінімізувати шкоди для організму. Для цього важливо піклуватися про свою імунну систему.