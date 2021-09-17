Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Часом, всього лише змінивши раціон, ми можемо вплинути на наше здоров'я, настрій, енергію і здатність справлятися із завданнями. Є група продуктів, яка здатна зробити місячні більш комфортними, зменшивши болю, набряки, рясність менструації і позбувшись від перепадів настрою. Це продукти, які покращують гормональний фон.

Про це розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум і назвала топ продуктів, які допоможуть нормалізувати менструальний цикл.

Ці продукти корисні для гормонального фону (фото: pexels.com) Список продуктів для нормалізації менструального циклу Брокколі: містить індол-3-карбінолу, які необхідні нам для виведення надлишку естрогенів.

містить індол-3-карбінолу, які необхідні нам для виведення надлишку естрогенів. Насіння соняшнику, кешью, гречка: багаті магнієм, який здатний підвищувати рівень прогестерону і знижувати негативний вплив надлишку естрогенів. Також допомагає виводити зайву естроген (надлишок естрогену веде до більш рясних місячних і появи новоутворень - кіст, міом). Магній дуже допомагає в лікуванні передменструальних мігреней. Є швидкий спосіб: лікар розповіла, як легко прибрати дефіцит заліза Спіруліна, хлорела, сік з трави пшениці, хлорофіл, зелень: містять вітаміни групи В, позитивно впливають на рівень прогестерону. Зелень ще містить багато клітковини, вона просто необхідна для нормальної роботи кишечника, а від його здоров'я залежить і здоровий менструальний цикл: саме в кишечнику з організму виводиться зайва естроген. Якщо кишечник працює погано і естроген не виводиться, привіт, рясні менструації, сильні болі і яскраво виражений ПМС. Варто додати в раціон ці продукти, щоб побачити результат (фото: pexels.com) Нерафіновані олії: багаті жирами, вітамінами А, Е, допомагають стабілізувати гормони.

багаті жирами, вітамінами А, Е, допомагають стабілізувати гормони. Дикий лосось, скумбрія, оселедець, сардини, тунець, гребінці, ікра, печінка тріски, насіння льону, конопель, чіа, волоський горіх - джерела Омега 3 - це поліненасичені жирні кислоти, які необхідні нашому організму, і отримати їх ми можемо тільки з їжею - організм сам їх не виробляє.

джерела Омега 3 - це поліненасичені жирні кислоти, які необхідні нашому організму, і отримати їх ми можемо тільки з їжею - організм сам їх не виробляє. Омега-3 впливає на кількість простагландинів, тим самим зменшуючи біль, допомагає організму регулювати вироблення гормонів, згладжує перепади настрою.

Шипшина, обліпиха, капуста, петрушка, кріп, смородина чорна.

Насіння соняшнику, конопель, гарбуза, яйця, бобові.

Трав'яні чаї.

Масло вечірньої примули.