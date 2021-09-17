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Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

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П'ятниця 17 вересня 2021 09:01
Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Часом, всього лише змінивши раціон, ми можемо вплинути на наше здоров'я, настрій, енергію і здатність справлятися із завданнями.

Є група продуктів, яка здатна зробити місячні більш комфортними, зменшивши болю, набряки, рясність менструації і позбувшись від перепадів настрою. Це продукти, які покращують гормональний фон.

Про це розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум і назвала топ продуктів, які допоможуть нормалізувати менструальний цикл.

Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Ці продукти корисні для гормонального фону (фото: pexels.com)

Список продуктів для нормалізації менструального циклу

  • Брокколі: містить індол-3-карбінолу, які необхідні нам для виведення надлишку естрогенів.
  • Насіння соняшнику, кешью, гречка: багаті магнієм, який здатний підвищувати рівень прогестерону і знижувати негативний вплив надлишку естрогенів.

Також допомагає виводити зайву естроген (надлишок естрогену веде до більш рясних місячних і появи новоутворень - кіст, міом). Магній дуже допомагає в лікуванні передменструальних мігреней.

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  • Спіруліна, хлорела, сік з трави пшениці, хлорофіл, зелень: містять вітаміни групи В, позитивно впливають на рівень прогестерону.

Зелень ще містить багато клітковини, вона просто необхідна для нормальної роботи кишечника, а від його здоров'я залежить і здоровий менструальний цикл: саме в кишечнику з організму виводиться зайва естроген. Якщо кишечник працює погано і естроген не виводиться, привіт, рясні менструації, сильні болі і яскраво виражений ПМС.

Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Варто додати в раціон ці продукти, щоб побачити результат (фото: pexels.com)

  • Нерафіновані олії: багаті жирами, вітамінами А, Е, допомагають стабілізувати гормони.
  • Дикий лосось, скумбрія, оселедець, сардини, тунець, гребінці, ікра, печінка тріски, насіння льону, конопель, чіа, волоський горіх - джерела Омега 3 - це поліненасичені жирні кислоти, які необхідні нашому організму, і отримати їх ми можемо тільки з їжею - організм сам їх не виробляє.
  • Омега-3 впливає на кількість простагландинів, тим самим зменшуючи біль, допомагає організму регулювати вироблення гормонів, згладжує перепади настрою.
  • Шипшина, обліпиха, капуста, петрушка, кріп, смородина чорна.
  • Насіння соняшнику, конопель, гарбуза, яйця, бобові.
  • Трав'яні чаї.
  • Масло вечірньої примули.

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