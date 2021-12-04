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Болять вени: нутриціолог дала список продуктів для здорових і красивих ніг

Автор: Тетяна Турчанікова

Красиві ніжки - не тільки ті, які "пропрацювали" на тренажерах в спортзалі, це ще й здорові вени, що не болять і не "випирають".

Щоб ноги не набрякали, а вени не роздувалися, варто звернути увагу на продукти, які є в раціоні кожен день. Заради здоров'я, від якихось з них доведеться відмовитися, але результат того вартий!

Спеціаліст з харчування, нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як підтримати свої вени. Вона дала список продуктів і корисних добавок, а також порадила, які продукти обмежити.

Красиві ніжки часто - теж заслуга харчування (фото: pexels.com)

Здорові вени на ногах: що обмежити⠀

1. Через затримку рідини

  • Консерви, маринади, копченості, гостра їжа.⠀

2. Через згущення крові

  • Алкоголь, молочні продукти, картопля, банани, волоські горіхи.
  • Міцний чай і кава.
  • Також будьте уважні з вітаміном К: міститься в зеленому горосі, цвітній капусті, зелених помідорах, волоських горіхах, шпинаті, сої, печінки і яйцях.

3. Через провокації запорів - продукти

  • Кава, шоколад, шліфований рис, макарони, манна крупа, хліб, шкірка хурми, гранат, зелені банани, груша, селера, крохмаль, желатин.

4. Через підняття холестерину - продукти

  • Тваринні жири (жирні сорти м'яса, жовтки яєць). Жирні молочні продукти (вершки, масло, сметана, сири).

5. Через провокацію ожиріння - продукти

  • Прості вуглеводи: цукор, рафіновані продукти, борошняне, трансжири.

З такими ногами - хоч куди! (фото: pexels.com)

Продукти, що зміцнюють стінки судин⠀

  • Часник
  • Вишня, черешня
  • Імбир
  • Буряк
  • Ягоди (калина, журавлина, брусниця, обліпиха, агрус, смородина, полуниця, шипшина)
  • Зелений чай
  • Жирні сорти риб
  • Лляна олія
  • Куркума, кориця
  • Морепродукт
  • Томати, болгарський перець
  • Білі гриби
  • Цитрус

Як підтримати вени добавками ⠀

  • Гінкго білоба, екстракт виноградної кісточки, рутин, вітамін С,
  • Омега 3, готу кола, кінський каштан, гесперидин, діосмін.⠀

Будьте уважні! Кожен препарат підбирається індивідуально, за станом здоров'я, зверніться до фахівця.

Раніше нутриціолог дала список антикандідних продуктів, від грибків і паразитів.

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