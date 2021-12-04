Болять вени: нутриціолог дала список продуктів для здорових і красивих ніг

Красиві ніжки - не тільки ті, які "пропрацювали" на тренажерах в спортзалі, це ще й здорові вени, що не болять і не "випирають".

Щоб ноги не набрякали, а вени не роздувалися, варто звернути увагу на продукти, які є в раціоні кожен день. Заради здоров'я, від якихось з них доведеться відмовитися, але результат того вартий!