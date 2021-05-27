Будьте обережні: експерт розповіла про особливості літнього схуднення без шкоди для здоров'я
Здавалося б - худнути влітку простіше, ніж в холодну пору року, коли рука сама тягнеться за нездоровою, але поживною їжею. Але не все так просто – специфічне літнє меню може викликати загострення хронічних хвороб.
Спеціаліст з харчування та Аюрведе Влентіна Івушкіна в Instagram розкрила особливості літнього схуднення і підтримки здоров'я і пояснила, що може нашкодити організму.
Помітили, як знижується апетит в спеку? Гарний час, щоб скинути зайвий слиз – схуднути. Важкого, жирного не хочеться. Навіть до солодкого не так тягне. Але у літнього сезону є підступна особливість - дуже хочеться холодного і сирого.
- Холодної води
- Соків, смузі
- Холодних фруктів, ягід
- Холодних сирих овочів, салатів
- Морозива, йогуртів і т. п.
Людина найчастіше худне (за рахунок того, що калорійність раціону знижується), але травлення погіршується, і можуть загостритися хронічні захворювання. А все тому, що надлишок сирої їжі сильно охолоджує організм і провокує застій.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що може статися?
- загострюється панкреатиту, гастриту, дискінезія…
- застуда приходить в найнесподіваніший момент (імунітет від сирого просаджується)
- у носі і горлі накопичується слиз
- молочниця загострюється
- гемоглобін падає
- знижується функція щитовидної залози
- місячні приходять із затримкою
- набряки атакують
- целюліт збільшується
І т.п. Все це про застій, холод і уповільнення обмінних процесів через сиру і холодну їжу. Пам'ятайте, що навіть підігріта сира їжа і вода залишаються сирими!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Тому будьте обережні:
- Сире переважно їжте в обід, коли травний вогонь сильний.
- Не забувайте пити теплу кип'ячену воду (хоч і не хочеться, але вона відмінно втамовує спрагу), трав'яний чай.
- Хоча б 1-2 рази на тиждень їжте бульйони. Якщо вдень жарко, можна вранці або ввечері.
- Крім салатів, їжте теплі свіжоприготовані страви з легких овочів і круп.
- Правильно поєднуйте продукти. Так ви і схуднете, і здоров'я зміцните.
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