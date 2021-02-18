Допомагає боротися зі стресом і зайвою вагою: дієтолог розповіла про особливе"паливо для організму"
Лецитин - паливо для організму, будівельний матеріал для клітинних оболонок, помічник в роботі печінки, головного мозку і нервової системи – все це про нього! Дієтолог Світлана Нікітчук розповіла про користь цього важливого фосфоліпіда і джерела його отримання.
На сторінці в Instagram вона докладно пояснила, чому варто вживати лецитин.
Для чого потрібен лецитин?
- Нормалізує баланс мінералів і жирів, допомагає боротися із зайвою вагою
- Покращує роботу підшлункової - лецитин активізує синтез інсуліну і знижує ризик розвитку діабету
- Лецитин посилює опірність стресам, в цьому його великий плюс. Адже у багатьох випадках саме вони є причиною переїдання. Він вважається хорошим помічником для прискорення метаболізму.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Особливо він важливий після 50 років – доведено, що нестача лецитину провокує розвитку старечого недоумства і хвороби Альцгеймера
- Лецитин стимулює мозкову діяльність, і тому рекомендований при підвищених розумових і психофізичних навантажень.
- Лецитин - кращий друг печінки, допомагає печінці виконувати функцію очищення крові від отрут і токсинів, це компонент багатьох гепатопротекторів (препаратів для захисту і підтримки печінки)
У найбільшій кількості лецитин міститься в яєчному жовтку, печінці, ікрі. В меншій кількості – у нерафінованих рослинних оліях, в яловичині, сирі, горосі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Добова потреба в лецитині - 5-7 грам, приблизно 4 г ми отримуємо з їжі за умови повноцінного харчування. Але, як правило, з їжі ми отримуємо недостатня кількість лецитину - чи часто ви можете їсти печінку, ікру або оселедець? Тому є сенс приймати його додатково у вигляді БАДів, особливо при розумових і фізичних навантаженнях!
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