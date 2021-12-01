Чистить кишечник і допомагає схуднути: нутриціолог назвала всього один продукт

"Що їсти, щоб схуднути", - питання, на яке не втомлюються шукати відповідь жінки з усього світу і завдяки якому у дієтологів завжди буде робота.

Євгенія Нутриціолог у своєму Instagram порадила звернути свою увагу на один-єдиний продукт, який і очистить організм, і допоможе схуднути.

Буряк (фото: pexels.com)

Цей продукт - улюблений багатьма буряк. У складі коренеплоду міститься практично весь набір корисних, вітамінізованих і мінеральних речовин.

Буряк не втрачає своїх унікальних якостей і при термічній обробці, тому, коли виникає питання: який буряк корисніший - сирий або варений - відповідь проста: буряк корисний в будь-якому вигляді!

Корисні властивості вареного буряка допомагають органам травного тракту працювати на належному рівні.

Як буряк допомагає схуднути

Буряк відомий своїм позитивним впливом на роботу всієї травної системи, сприяє очищенню кишечника від зашлакованості і токсинів, а, відповідно, звільняє організм від шкідливої дії шкідливих мікроорганізмів.

Варений буряк - ідеальний для схуднення, є дієтичним продуктом. Калорійність вареного буряка становить всього лише 50 ккал на 100 гр продукту.

Буряк корисний в будь-якому вигляді (фото: pexels.com)

Звичайно, як і у будь-якого продукту, у вареного буряка є свої протипоказання до вживання. При гострій стадії гастриту, а також при підвищеній кислотності шлунка варений буряк необхідно вживати з великою обережністю, бо овоч є кислим, що негативно позначається на запаленої слизової.