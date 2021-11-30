Поганий апетит і анемія: лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастриту
Шлунок - це не просто резервуар для зберігання з'їденої їжі. Там триває процес перетравлення, який почався в ротовій порожнині. Будучи також ендокринним органом, шлунок виділяє речовини, що дають сигнал органам, що лежать нижче, про те, що відбувається травленні.
Гастрит - запалення слизової оболонки шлунка. В результаті їжа засвоюється погано, позбавляючи організм необхідних поживних речовин.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, які непрямі ознаки варто навчитися розрізняти.
При гастриті спостерігаються скарги на:
- поганий апетит,
- нудоту, тяжкість в животі,
- печію, відрижку, кислий або гіркий присмак,
- стілець або стабільний, або є схильність до більш частого,
- больові відчуття. Найчастіше вони тривалі, ниючі. Локалізуються в області верхньої третини живота, над пупком, посилюються натщесерце і вночі. Після прийому їжі стає легше, але через 15-20 хвилин болі починаються знову.
- Можливо безсимптомний перебіг гастриту.
Тяжкість в животі (фото: pexels.com)
Про наявність гастриту побічно може говорити анемія: найчастіше В12- або залізодефіцитна, латентний залізодефіцит. Якщо ви безуспішно намагаєтеся заповнити дефіцит заліза, живете від крапельниці до крапельниці або змушені приймати препарати заліза постійно.
Гастрит розрізняють
За типом запалення:
- Гострий
- Хронічний. При хронічному гастриті часто переважають атрофічні процеси.
З причин виникнення:
- Аутоімунний гастрит. Слабка імунна система або спадковість.
- Хеликобактерне запалення.
- Хіміко-токсичне ураження. Зловживання алкоголем, ліками, закид жовчі в шлунок.
По секреції шлункового соку:
- гастрит зі зниженою,
- з підвищеною,
- з нормальною кислотністю.
Виникнення гастриту безпосередньо пов'язано з вашим способом життя: харчування, шкідливі звички. Величезне значення має стрес. Пацієнти нерідко самі відзначають зв'язок загострення з епізодами стресу.
Після ліквідації причини, розвиток гастриту можна загальмувати, після чого почати відновлення слизової.⠀
Раніше нутриціолог дала список продуктів для підтримки жовчного міхура.