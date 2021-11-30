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Поганий апетит і анемія: лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастриту

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Вівторок 30 листопада 2021 20:01
Поганий апетит і анемія: лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастриту Ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шлунок - це не просто резервуар для зберігання з'їденої їжі. Там триває процес перетравлення, який почався в ротовій порожнині. Будучи також ендокринним органом, шлунок виділяє речовини, що дають сигнал органам, що лежать нижче, про те, що відбувається травленні.

Гастрит - запалення слизової оболонки шлунка. В результаті їжа засвоюється погано, позбавляючи організм необхідних поживних речовин. ⁣⁣

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, які непрямі ознаки варто навчитися розрізняти.

При гастриті спостерігаються скарги на:

  • поганий апетит,
  • нудоту, тяжкість в животі,
  • печію, відрижку, кислий або гіркий присмак,
  • стілець або стабільний, або є схильність до більш частого,
  • больові відчуття. Найчастіше вони тривалі, ниючі. Локалізуються в області верхньої третини живота, над пупком, посилюються натщесерце і вночі. Після прийому їжі стає легше, але через 15-20 хвилин болі починаються знову.
  • Можливо безсимптомний перебіг гастриту.

Поганий апетит і анемія: лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастритуТяжкість в животі (фото: pexels.com)

Про наявність гастриту побічно може говорити анемія: найчастіше В12- або залізодефіцитна, латентний залізодефіцит. Якщо ви безуспішно намагаєтеся заповнити дефіцит заліза, живете від крапельниці до крапельниці або змушені приймати препарати заліза постійно.

Гастрит розрізняють

За типом запалення:

  1. Гострий
  2. Хронічний. При хронічному гастриті часто переважають атрофічні процеси.

З причин виникнення:

  1. Аутоімунний гастрит. Слабка імунна система або спадковість.
  2. Хеликобактерне запалення.
  3. Хіміко-токсичне ураження. Зловживання алкоголем, ліками, закид жовчі в шлунок.

По секреції шлункового соку:

  1. гастрит зі зниженою,
  2. з підвищеною,
  3. з нормальною кислотністю.

Виникнення гастриту безпосередньо пов'язано з вашим способом життя: харчування, шкідливі звички. Величезне значення має стрес. Пацієнти нерідко самі відзначають зв'язок загострення з епізодами стресу.

Після ліквідації причини, розвиток гастриту можна загальмувати, після чого почати відновлення слизової.⠀

Раніше нутриціолог дала список продуктів для підтримки жовчного міхура.

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