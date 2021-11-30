Поганий апетит і анемія: лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастриту

Шлунок - це не просто резервуар для зберігання з'їденої їжі. Там триває процес перетравлення, який почався в ротовій порожнині. Будучи також ендокринним органом, шлунок виділяє речовини, що дають сигнал органам, що лежать нижче, про те, що відбувається травленні.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, які непрямі ознаки варто навчитися розрізняти.

При гастриті спостерігаються скарги на:

поганий апетит,

нудоту, тяжкість в животі,

печію, відрижку, кислий або гіркий присмак,

стілець або стабільний, або є схильність до більш частого,

больові відчуття. Найчастіше вони тривалі, ниючі. Локалізуються в області верхньої третини живота, над пупком, посилюються натщесерце і вночі. Після прийому їжі стає легше, але через 15-20 хвилин болі починаються знову.

Можливо безсимптомний перебіг гастриту.

Тяжкість в животі (фото: pexels.com)

Про наявність гастриту побічно може говорити анемія: найчастіше В12- або залізодефіцитна, латентний залізодефіцит. Якщо ви безуспішно намагаєтеся заповнити дефіцит заліза, живете від крапельниці до крапельниці або змушені приймати препарати заліза постійно.

Гастрит розрізняють

За типом запалення:

Гострий Хронічний. При хронічному гастриті часто переважають атрофічні процеси.

З причин виникнення:

Аутоімунний гастрит. Слабка імунна система або спадковість. Хеликобактерне запалення. Хіміко-токсичне ураження. Зловживання алкоголем, ліками, закид жовчі в шлунок.

По секреції шлункового соку:

гастрит зі зниженою, з підвищеною, з нормальною кислотністю.

Виникнення гастриту безпосередньо пов'язано з вашим способом життя: харчування, шкідливі звички. Величезне значення має стрес. Пацієнти нерідко самі відзначають зв'язок загострення з епізодами стресу.

Після ліквідації причини, розвиток гастриту можна загальмувати, після чого почати відновлення слизової.⠀