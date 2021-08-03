Чізкейк для схуднення: простий відеорецепт від Аніти Луценко

До всіх інгредієнтів тренер рекомендує додати чудо-вправу і зарядитися мотивацією.

"Знаєте, як це працює? Готуєш сама - як мінімум в момент приготування ти не їси. Після 2 і 4 пункту приготування не забудь зробити по 20 махів ногами назад, включивши сідниці. Весь час, поки готуєш, тримай поставу і тримай підтягнутими "інтимні м'язи", - розповіла Луценко.

Сам рецепт представлений в зручному відеоформаті з покроковим описом так, що впорається навіть ледачий. Чізкейк і багато інших смачних, легких в приготуванні рецептів увійшли у відеоверсію популярної кулінарної книги тренера Аніти Луценко і кулінара Катерини Андрєєвої "Зробимо це по-швидкому!"

"Що таке відеоверсія книги? Це закритий аккаунт в Instagram, який містить всі глави книги і рецепти в форматі коротких відео з покроковим виконанням, повним описом інгредієнтів, корисною інформацією про заморожування і зберіганні заготовок. Цілих 125 класних рецептів", - пише Аніта.