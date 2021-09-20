Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простой страви для прискорення метаболізму
Осінь - непростий період для всього організму, швидкість обміну речовин може сповільнитися, а через холодну погоду так і хочеться щось з'їсти.
Кращий варіант для обіду в період холодів - теплий наваристий суп, який, до того ж, прискорює метаболізм. Нутріцолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала простий рецепт супу і розповіла покроково, як його приготувати.
Суп для прискорення обміну речовин (фото: instagram.com/biotorium)
Суп, що прискорює метаболізм, простий рецепт
Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу
Інгредієнт:
- 1 столова ложка масла дхі
- ½ склянки цільної сочевиці (попередньо замоченої)
- ½ чайної ложки меленого імбиру
- ½ чайної ложки меленого насіння кмину
- 1 чайна ложка лимонного соку
- Жменя подрібненої кінзи
- Сіль і перець за смаком
Припаде до смаку всій родині (фото: pexels.com)
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Приготування:
- У розігріту каструлю покладіть дхі, розігрійте і додайте сочевицю.
- Злегка обсмажте, щоб сочевиця придбала коричневий відтінок і почала видавати аромат.
- Додайте 500-800 мл води, кип'ятіть до готовності сочевиці, щоб боби почали перетворюватися в кашку (близько 40 хв).
- Додайте імбир, кмин і сіль з перцем.
- Гарненько перемішайте, щоб суп остаточно придбав консистенцію каші.
- Додайте лимонний сік і прикрасьте кінзою.
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