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Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простой страви для прискорення метаболізму

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Понеділок 20 вересня 2021 19:01
Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простой страви для прискорення метаболізму Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - непростий період для всього організму, швидкість обміну речовин може сповільнитися, а через холодну погоду так і хочеться щось з'їсти.

Кращий варіант для обіду в період холодів - теплий наваристий суп, який, до того ж, прискорює метаболізм. Нутріцолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала простий рецепт супу і розповіла покроково, як його приготувати.

Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простой страви для прискорення метаболізмуСуп для прискорення обміну речовин (фото: instagram.com/biotorium)

Суп, що прискорює метаболізм, простий рецепт

Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Інгредієнт:

  • 1 столова ложка масла дхі
  • ½ склянки цільної сочевиці (попередньо замоченої)
  • ½ чайної ложки меленого імбиру
  • ½ чайної ложки меленого насіння кмину
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • Жменя подрібненої кінзи
  • Сіль і перець за смаком

Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простой страви для прискорення метаболізму

Припаде до смаку всій родині (фото: pexels.com)

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Приготування:

  1. У розігріту каструлю покладіть дхі, розігрійте і додайте сочевицю.
  2. Злегка обсмажте, щоб сочевиця придбала коричневий відтінок і почала видавати аромат.
  3. Додайте 500-800 мл води, кип'ятіть до готовності сочевиці, щоб боби почали перетворюватися в кашку (близько 40 хв).
  4. Додайте імбир, кмин і сіль з перцем.
  5. Гарненько перемішайте, щоб суп остаточно придбав консистенцію каші.
  6. Додайте лимонний сік і прикрасьте кінзою.

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