Дають відчуття ситості: експерт розповіла, скільки овочів можна їсти при схудненні
Літо все ближче! Тепер можливість поїсти більш-менш справжні і смачні овочі стане доступною. Скільки можна їсти овочів в день, щоб схуднути?
Про це нутриціолог Надія Пахірко розповіла у себе в Instagram.
Овочі - це умовні вуглеводи. В основному вони складаються з клітковини. Тому і мають невисоку калорійність.
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Клітковина - це незамінне джерело харчових волокон для здоров'я вашого кишечника. ВООЗ рекомендує їсти свіжі овочі не менше 400-500 гр на добу.
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Крім того, овочі створюють відчуття ситості. Клітковина збільшується в обсягах в шлунку, подібно губці, вбирає воду. Тому прийом їжі з великою кількістю свіжих овочів буде ситним і без переїдання.
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Саме тому я рекомендую тим, хто худне, "доїдати" до повної ситості свіжими овочами. Не обмежуючись зазначеними грамами в меню.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Однак це не означає, що ці калорії зовсім не потрібно враховувати. Подивіться самі - на 100 гр сирого продукту калорійність овочів невисока.
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- Помідори-20 ккал
- Огірки-14 кал
- Білокачанна капуста-28 ккал
- Морква 41 ккал
- Перець червоний -27 ккал.
- Капуста пекінська - 12 ккал.
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Однак, як ви бачите, калорійність дуже різна. Це не можна не враховувати.
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І є ще один момент. Йдеться тільки про свіжі овочі без додавання масла і соусів. Додавання жирів збільшує калорійність.
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А деякі овочі при варінні збільшують свій глікемічний індекс і можуть провокувати підйом цукру в крові вище норми. Що некорисно для здоров'я і провокує тягу до солодкого.
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До таких овочів відносяться: відварний буряк, морква, гарбуз. Намагайтеся їх більше їсти в сирому вигляді.
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А також є авокадо - цей овоч, а точніше ягода, багатий корисними жирами і тому має високу калорійність. Авокадо обов'язково враховується в лічильнику калорій.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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