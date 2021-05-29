Дають відчуття ситості: експерт розповіла, скільки овочів можна їсти при схудненні

Літо все ближче! Тепер можливість поїсти більш-менш справжні і смачні овочі стане доступною. Скільки можна їсти овочів в день, щоб схуднути?

Овочі - це умовні вуглеводи. В основному вони складаються з клітковини. Тому і мають невисоку калорійність.

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Клітковина - це незамінне джерело харчових волокон для здоров'я вашого кишечника. ВООЗ рекомендує їсти свіжі овочі не менше 400-500 гр на добу.

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Крім того, овочі створюють відчуття ситості. Клітковина збільшується в обсягах в шлунку, подібно губці, вбирає воду. Тому прийом їжі з великою кількістю свіжих овочів буде ситним і без переїдання.

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Саме тому я рекомендую тим, хто худне, "доїдати" до повної ситості свіжими овочами. Не обмежуючись зазначеними грамами в меню.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Однак це не означає, що ці калорії зовсім не потрібно враховувати. Подивіться самі - на 100 гр сирого продукту калорійність овочів невисока.

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Помідори-20 ккал

Огірки-14 кал

Білокачанна капуста-28 ккал

Морква 41 ккал

Перець червоний -27 ккал.

Капуста пекінська - 12 ккал.

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Однак, як ви бачите, калорійність дуже різна. Це не можна не враховувати.

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І є ще один момент. Йдеться тільки про свіжі овочі без додавання масла і соусів. Додавання жирів збільшує калорійність.

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А деякі овочі при варінні збільшують свій глікемічний індекс і можуть провокувати підйом цукру в крові вище норми. Що некорисно для здоров'я і провокує тягу до солодкого.

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До таких овочів відносяться: відварний буряк, морква, гарбуз. Намагайтеся їх більше їсти в сирому вигляді.

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А також є авокадо - цей овоч, а точніше ягода, багатий корисними жирами і тому має високу калорійність. Авокадо обов'язково враховується в лічильнику калорій.

Ілюстративне фото (pexels.com)