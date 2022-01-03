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Що робити, якщо ви переїли на свята: пам'ятка від нутриціолога

Автор: Марина Настевич

У свята ми менше рухаємося і більше їмо. На те вони і свята. Все ж нікуди не дітися від того, що смачна їжа - це радість і задоволення. Так що переїдання не уникнути.

Для тих, хто весь рік намагався стежити за харчуванням і вагою, ранок після переїдання рівно бажанню зістрибнути з даху. Починається самобичування, ненависть до себе, хочеться все кинути, вважаєш себе слабачкою.

Щоб такого з вами не сталося і ви не зіпсували собі післясвяткові дні, нутриціолог Надія Пахирко підготувала в Instagram пам'ятку про те, що робити після переїдання, щоб шкода була мінімальною.

Дівчата, ніколи не звинувачуйте і не лайте себе за те, що переїли, якщо це, звичайно, не кожен день. Іноді-то можна! Тим більше в новорічну ніч.

Тим більше, що нічого з вашою вагою не станеться за один день! Найголовніше - вранці не зважуватися! Щоб не псувати собі настрій. Плюс-то ви побачите немаленький!

  • Вода у вашому організмі затримається. І ця цифра може вимірюватися в декількох літрах.
  • Їжа в такій кількості не встигне перетравитися і засвоїтися за ніч, тому що вночі кишечник майже спить. І на вагах буде плюсом їжа з учорашнього застілля, яка ще в вас!
  • Ну і трохи жирку, звичайно, відкладеться.


Припустимо, ви з'їли 1000 зайвих калорій. 1 г набраного жиру - це 7.5 ккал. 1000 ккал/7.5 = 133 г жиру. Це максимум! І не варто через такого переживати. Давайте перестанемо панікувати і ненавидіти себе за такі випадки!

Пам'ятайте 3 правила:

1. Щоб це було рідко. А не регулярно по п'ятницях або щовечора.

2. Не зважуємося вранці! Бережемо нерви. Нормально - встати на ваги через 3-4 дні після переїдання.

3. Відразу встаємо на правильні рейки. Не йдемо в загул і не доїдаємо новорічні салати. Вранці включаємо здорове харчування по режиму, тренування, п'ємо багато води.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Їжа перетравиться, водичка вийде, і ваша вага нормалізується.

Ще кілька порад:

  • Допоможіть кишечнику. Не мезимом! Їжте більше свіжих овочів, зелені та цільнозернових продуктів. Так ви швидше звільнитеся від наслідків застілля.
  • Більше рухайтеся. Не лежіть перед телевізором. Сходіть на гірку, каток або покатайтеся на лижах.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Намагайтеся плавно повернутися до колишнього режиму і харчування.

Нагадаємо, що раніше нуріціолог Світлана Нікітчук розповіла, як відновитися після свят.

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Поради нутриціолога