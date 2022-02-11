Не за всі гроші світу: продукти правильного харчування, на яких можна заощадити – список

Як не переплачувати за корисну їжу (фото: pexels.com)

"Харчуватися правильно – це дорого! Я не можу собі це дозволити!". "Здорове харчування – це не для мене, це щось "на багатій мові". У мене немає грошей на чорну ікру". Багато з нас все ще впевнені, що корисні продукти в раціоні – обов'язково дорогі продукти.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва і дієтолог Євгенія Хелс у своїх блогах про здоровий спосіб життя розповіли, чим, без шкоди якості, можна замінити дорогі корисні продукти. Що купити в супермаркеті недорогого і корисного, щоб долучити сім'ю до здорового харчування.

Чим замінити дорогі продукти з супермакета: нутриціолог "Все, що продається в магазинах – це дуже комерційна історія, те ж стосується і магазинів здорового харчування, не потрібно скуповувати там все горами. Краще з'їсти кілька часточок хорошого шоколаду або нормальний домашній десерт, ніж із замінників, соєвого борошна і замінника молока – це шкода! Те ж стосується замінника вареного згущеного молока або спортивного батончика. Будь уважні до того, що вважаєте корисним харчуванням", – радить нутриціолог. Як економити на корисних продуктах Кіноа і амарант можна замінити гречкою і пшоном. Авокадо замінити оселедцем і скумбрією (відмінне джерело Омега-3). Сьомгу замінити на дику нерку або кижуч. Салати з огірків і помідорів замінити в зимовий час на салати з капусти; квашену капусту. Насіння чіа замінити насінням льону. Комбучча з супермаркету – ферментований напій, корисний для мікробіоти нашого кишечника – це звичайний чайний гриб, який можна приготувати самостійно. Корисну борошно можна молоти будинку самостійно – з цільного зерна. Корисний хліб можна випікати самостійно – із зеленої гречки. Ягоди можна купувати заморожені, а ще краще – морозити свої власні, з дачі, починаючи з літа.⠀ Овочі купувати варто сезонні: печена буряк, морква або гарбуз… Кокосове молоко приготуйте вдома самі – це набагато корисніше! Корисні продукти не зобов'язані коштувати дорого (фото: pexels.com) Як збалансувати харчування: поради лікаря⠀ "Корисне харчування – це обов'язково дорого? Це велика помилка! Навіть навпаки: найкорисніші продукти для нашого шлунково – кишкового тракту-прості і доступні. Для збалансованого харчування людині потрібні: м'ясо і субпродукти. Причому субпродукти – набагато корисніші за м'ясо, а коштують в рази дешевше;

Причому субпродукти – набагато корисніші за м'ясо, а коштують в рази дешевше; Риба і морепродукти. Хек і минтай – недорога риба. А якщо, наприклад, вибрати риб'ячі голови з хвостами і зварити з них юшку, то ви отримаєте норму вітаміну А, жирних кислот Омега-3, заліза, цинку і кальцію;

Хек і минтай – недорога риба. А якщо, наприклад, вибрати риб'ячі голови з хвостами і зварити з них юшку, то ви отримаєте норму вітаміну А, жирних кислот Омега-3, заліза, цинку і кальцію; молочні продукти, наприклад, творог є дешевшим за сир,а користі буде більше;

наприклад, творог є дешевшим за сир,а користі буде більше; крупи: вівсяна, гречана, рисова знайдуться на кожній кухні;

вівсяна, гречана, рисова знайдуться на кожній кухні; насіння;

горіх заповнять норму по білку і корисним жирам;

заповнять норму по білку і корисним жирам; сезонні овочі та фрукти. Наприклад, зараз можна купити буряк, батат, редьку, капусту зовсім недорого;

Наприклад, зараз можна купити буряк, батат, редьку, капусту зовсім недорого; зелень;

гриб. Таке харчування обійдеться вам до 4 000 гривень на місяць на людину, але користь неоціненна. І вам не знадобляться 100 баночок з добавками", – впевнена лікар. Ендокринолог таке додала, що головне в переході на корисне харчування – налагодити своє травлення, щоб корисні речовини легко засвоювалися. "Якщо у вас: вже є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, запори, здуття, діарея, якщо у вас є зайва вага, якщо ви відчуваєте втому, сонливість, апатію, є проблеми зі шкірою, волоссям, нігтями... Тоді, в першу чергу, варто зайнятися своїм травленням, щоб організм отримував достатньо вітамінів і мікроелементів. Якщо пропустити цей перший крок, то навіть якщо ви будете їсти з однієї тарілки з королевою Єлизаветою, ефекту не буде", - тобто, дорожнеча їжі тут не допоможе, підсумувала лікар.