Не за всі гроші світу: продукти правильного харчування, на яких можна заощадити – список
"Харчуватися правильно – це дорого! Я не можу собі це дозволити!". "Здорове харчування – це не для мене, це щось "на багатій мові". У мене немає грошей на чорну ікру".
Багато з нас все ще впевнені, що корисні продукти в раціоні – обов'язково дорогі продукти.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва і дієтолог Євгенія Хелс у своїх блогах про здоровий спосіб життя розповіли, чим, без шкоди якості, можна замінити дорогі корисні продукти.
Що купити в супермаркеті недорогого і корисного, щоб долучити сім'ю до здорового харчування.
Чим замінити дорогі продукти з супермакета: нутриціолог
"Все, що продається в магазинах – це дуже комерційна історія, те ж стосується і магазинів здорового харчування, не потрібно скуповувати там все горами.
Краще з'їсти кілька часточок хорошого шоколаду або нормальний домашній десерт, ніж із замінників, соєвого борошна і замінника молока – це шкода! Те ж стосується замінника вареного згущеного молока або спортивного батончика. Будь уважні до того, що вважаєте корисним харчуванням", – радить нутриціолог.
Як економити на корисних продуктах
- Кіноа і амарант можна замінити гречкою і пшоном.
- Авокадо замінити оселедцем і скумбрією (відмінне джерело Омега-3).
- Сьомгу замінити на дику нерку або кижуч.
- Салати з огірків і помідорів замінити в зимовий час на салати з капусти; квашену капусту.
- Насіння чіа замінити насінням льону.
- Комбучча з супермаркету – ферментований напій, корисний для мікробіоти нашого кишечника – це звичайний чайний гриб, який можна приготувати самостійно.
- Корисну борошно можна молоти будинку самостійно – з цільного зерна.
- Корисний хліб можна випікати самостійно – із зеленої гречки.
- Ягоди можна купувати заморожені, а ще краще – морозити свої власні, з дачі, починаючи з літа.⠀
- Овочі купувати варто сезонні: печена буряк, морква або гарбуз…
- Кокосове молоко приготуйте вдома самі – це набагато корисніше!
Корисні продукти не зобов'язані коштувати дорого (фото: pexels.com)
Як збалансувати харчування: поради лікаря⠀
"Корисне харчування – це обов'язково дорого? Це велика помилка! Навіть навпаки: найкорисніші продукти для нашого шлунково – кишкового тракту-прості і доступні.
Для збалансованого харчування людині потрібні:
- м'ясо і субпродукти. Причому субпродукти – набагато корисніші за м'ясо, а коштують в рази дешевше;
- Риба і морепродукти. Хек і минтай – недорога риба. А якщо, наприклад, вибрати риб'ячі голови з хвостами і зварити з них юшку, то ви отримаєте норму вітаміну А, жирних кислот Омега-3, заліза, цинку і кальцію;
- молочні продукти, наприклад, творог є дешевшим за сир,а користі буде більше;
- крупи: вівсяна, гречана, рисова знайдуться на кожній кухні;
- насіння;
- горіх заповнять норму по білку і корисним жирам;
- сезонні овочі та фрукти. Наприклад, зараз можна купити буряк, батат, редьку, капусту зовсім недорого;
- зелень;
- гриб.
Таке харчування обійдеться вам до 4 000 гривень на місяць на людину, але користь неоціненна. І вам не знадобляться 100 баночок з добавками", – впевнена лікар.
Ендокринолог таке додала, що головне в переході на корисне харчування – налагодити своє травлення, щоб корисні речовини легко засвоювалися.
"Якщо у вас:
- вже є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту,
- запори, здуття, діарея,
- якщо у вас є зайва вага,
- якщо ви відчуваєте втому, сонливість, апатію,
- є проблеми зі шкірою, волоссям, нігтями...
Тоді, в першу чергу, варто зайнятися своїм травленням, щоб організм отримував достатньо вітамінів і мікроелементів. Якщо пропустити цей перший крок, то навіть якщо ви будете їсти з однієї тарілки з королевою Єлизаветою, ефекту не буде", - тобто, дорожнеча їжі тут не допоможе, підсумувала лікар.
Раніше нутриціолог назвала один простий продукт, який здатний поліпшити травлення.