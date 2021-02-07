Дієтолог навчила, як уникнути авітамінозу в міжсезоння: веде до серйозних хвороб

Нестача вітамінів або окремо взятого вітаміну в організмі – часта проблема в міжсезоння. Як же виявити проблему і яка профілактика подібних станів потрібна, розповіла дієтолог Єва Шишова.

Для когось стане новиною, що насправді авітаміноз – це стан критичної нестачі або повної відсутності певного вітаміну в організмі, пояснює на сторінці в Instagram експерт.

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Він веде до серйозних небезпечних хвороб, наприклад, цинги (при відсутності вітаміну C), поліневриту (при критичної нестачі вітаміну B1), пелагри (при великій недостачі вітаміну D3).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В розвинених країнах, де давно немає проблем з продовольством, авітамінозу, по суті, немає! Дуже часто люди помилково називають авітамінозом часткову вітамінну недостатність – гіповітаміноз, коли вітамін в організмі є, але його вміст нижче норми.

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Такий стан буває, наприклад, у вагітних (нестача фолієвої кислоти або заліза), вегетаріанців (нестача вітаміну B12), професійних спортсменів, тих, хто довго сидить на виснажливих дієтах, а також в зимово-весняний період

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Для усунення гіповітамінозу потрібно звернутися до лікаря, здати необхідні аналізи і тільки після цього заповнювати недолік вітамінів, якщо він виявився, за рекомендацією лікаря.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А, взагалі, для профілактики гіповітамінозу потрібно їсти більше сезонних овочів і фруктів, збалансовано харчуватися, налягати на зелень і періодично раз на рік здавати аналізи для його своєчасного виявлення.

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