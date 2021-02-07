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Дієтолог навчила, як уникнути авітамінозу в міжсезоння: веде до серйозних хвороб

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 08:38
Дієтолог навчила, як уникнути авітамінозу в міжсезоння: веде до серйозних хвороб Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Нестача вітамінів або окремо взятого вітаміну в організмі – часта проблема в міжсезоння. Як же виявити проблему і яка профілактика подібних станів потрібна, розповіла дієтолог Єва Шишова.

Для когось стане новиною, що насправді авітаміноз – це стан критичної нестачі або повної відсутності певного вітаміну в організмі, пояснює на сторінці в Instagram експерт.

Він веде до серйозних небезпечних хвороб, наприклад, цинги (при відсутності вітаміну C), поліневриту (при критичної нестачі вітаміну B1), пелагри (при великій недостачі вітаміну D3).

Дієтолог навчила, як уникнути авітамінозу в міжсезоння: веде до серйозних хвороб
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В розвинених країнах, де давно немає проблем з продовольством, авітамінозу, по суті, немає! Дуже часто люди помилково називають авітамінозом часткову вітамінну недостатність – гіповітаміноз, коли вітамін в організмі є, але його вміст нижче норми.

Такий стан буває, наприклад, у вагітних (нестача фолієвої кислоти або заліза), вегетаріанців (нестача вітаміну B12), професійних спортсменів, тих, хто довго сидить на виснажливих дієтах, а також в зимово-весняний період

Для усунення гіповітамінозу потрібно звернутися до лікаря, здати необхідні аналізи і тільки після цього заповнювати недолік вітамінів, якщо він виявився, за рекомендацією лікаря.

Дієтолог навчила, як уникнути авітамінозу в міжсезоння: веде до серйозних хвороб
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А, взагалі, для профілактики гіповітамінозу потрібно їсти більше сезонних овочів і фруктів, збалансовано харчуватися, налягати на зелень і періодично раз на рік здавати аналізи для його своєчасного виявлення.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про найпоширеніший в організмі мінерал.

До речі, дієтолог Ольга Усенко опублікувала чекк-лист продуктів, багатих корисною клітковиною.

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