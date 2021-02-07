Диетолог научила, как избежать авитаминоза в межсезонье: ведет к серьезным болезням
Нехватка витаминов или отдельно взятого витамина в организме – частая проблема в межсезонье. Как же ее выявить и какая профилактика подобных состояний нужна, рассказала диетолог Ева Шишова.
Для кого-то будет новостью, что на самом деле авитаминоз – это состояние критической нехватки или полного отсутствия определенного витамина в организме, поясняет на странице в Instagram эксперт.
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Оно ведет к серьезным опасным болезням, например, цинги (при отсутствии витамина C), полиневрита (при критической нехватке витамина B1), пеллагры (при большом недостатке витамина D3).
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В развитых странах, где давно нет проблем с продовольствием, авитаминоза, по сути, нет! Очень часто люди ошибочно называют авитаминозом частичную витаминную недостаточность – гиповитаминоз, когда витамин в организме есть, но его содержание ниже нормы.
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Такое состояние бывает, например, у беременных (недостаток фолиевой кислоты или железа), вегетарианцев (недостаток витамина B12), профессиональных спортсменов, тех, кто долго сидит на изнуряющих диетах, а также в зимне-весенний период.
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Для устранения гиповитаминоза нужно обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и только после этого восполнять недостаток витаминов, если он обнаружился, по рекомендации доктора.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А, вообще, для профилактики гиповитаминоза нужно есть больше сезонных овощей и фруктов, сбалансированно питаться, налегать на зелень и периодически раз в год сдавать анализы для его своевременного обнаружения.
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