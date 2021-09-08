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Дієтолог назвала 6 продуктів, які стимулюють жироспалювання

Автор: Марина Настевич

Процес схуднення часто пов'язаний зі зменшенням калорійності або відмовою від певних продуктів. Але скидати вагу можна і без різких обмежень, досить включити в меню продукти, які прискорюють спалювання жиру.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова поділилася в Instagram списком продуктів, що володіють жироспалювальними властивостями.

Чорна квасоля

Як і все сімейство бобових, чорна квасоля є джерелом величезної кількості білка і клітковини. Що особливо примітно - саме чорна квасоля, на відміну від білої, має жироспалювальні властивості через високий вміст флавоноїдів.

Груша

Завдяки своєму складу, груша визнана "суперфруктом", що сприяє схудненню. І вона по праву носить це звання, так як містить величезну кількість потужних антиоксидантів, здатних зруйнувати жир в області живота.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Попкорн (без цукру і солі)

Напевно зараз багато хто з вас здивувалися. Але так, так як попкорн складається з цільного зерна, його вживання благотворно позначиться на фігурі. Тільки пам'ятайте - без добавок!

Холодна картопля

Ще один дивовижний факт, адже всі, кому хоч якось відгукується тема схуднення знайомі з золотим правилом - триматися від картоплі подалі. Однак, в охолодженому вигляді цей овоч має унікальні властивості, адже його волокна перетворюються в крохмаль, які в свою чергу не засвоюються і стають нерозчинною клітковиною. А ми з вами знаємо, що клітковина - відмінний друг того, хто худне.

Горіхи і насіння

В силу того, що дані продукти відрізняються високим вмістом поліненасиченого жиру, який перешкоджає ожирінню.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Чай

А тут я вже вас навряд чи здивую. Хоча все ж спробую. Недавні дослідження показали, що жирові клітини під впливом білого чаю засвоюють на 70% менше жиру. Тільки уявіть! Жироспалювальні продукти - це прекрасно, проте треба все-таки розуміти, що схуднення повинно включати в себе комплексний підхід.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як припинити їсти перед сном.

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