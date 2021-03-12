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Дієтолог розповіла, які млинці можна тим, хто худне на Масляну: раджу змінити склад

Автор: Ольвія Агаркова

В Україні стартував так званий масляний тиждень, а іншими словами – Масляна. Поїсти традиційну страву цього свята, млинці, хочеться всім, тим більше їх існує незліченна кількість. Дієтолог Ольга Безугла відповіла на питання, чи можна їсти млинці тим, хто худне і яким віддати перевагу.

На сторінці в Instagram вона докладно описала правила приготування і вживання млинців для тих, хто стежить за вагою.

У кожному розборі користі/шкоди кожної страви, важливо враховувати ряд позицій:

  • Скільки ми їмо млинців - 2 або відразу стопку?
  • Які це млинці? Що в складі? Скільки цукру? Яке борошно?
  • З чим їмо? З бочкою джему і ложкою сметани або червоної ікри?
  • Що ми їмо ще в цей день окрім млинців?

Розмір порції? Якщо це буде 2-3 млинця в день, то ви не перезавантажте свій раціон.

Склад? Млинці - це поєднання жирів і вуглеводів, причому швидких, з високим глікемічним індексом.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підберіть рецептуру так, щоб мінімізувати доданий цукор (замініть на стевію або эритрит) і замініть вуглеводну складову млинця на жирову або жиро-білкову (пшеничне борошно на кокосове, мигдальне або нутове).

Дієтолог, як адепт низковуглеводного раціону, радить змінити склад.

Якщо у Вашому раціоні присутні вуглеводи - в такому разі доцільно просто приділити увагу вуглеводомісткому борошну, але з низьким глікемічим індексом: цільнозернове або гречане борошно.

З чим їмо млинці? Концепція - менше цукру. Більше користі ми отримаємо при додавання природних продуктів: ягід/цитрусових та інших фруктів з низьким глікемічним індексом) /овочів.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо планувати "млинцевий" прийом їжі з достатньою кількістю клітковини. Можна додати крем-сир (без підсолоджувачів)/ікру/пармезан - це буде ситно і корисно + щоб знизити гликемическую навантаження постарайтеся їсти не в моно виконанні. На тарілці розмістити білок, клітковину, жир - формула як знизити глікемічне навантаження млинців.

Що ми ще їмо крім млинців в цей день? Дуже важливо протягом дня подбати про те, щоб ми отримали вранці ситний сніданок з білком і клітковиною, в обід поласували млинцями на додачу до основного блюда і на вечір порцією корисної риби з овочевим гарніром, в такому разі ми досить філігранно інтегруємо млинці в свій раціон!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла все про протеїнові продукти.

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Новини України схудненнядієтологМасленица
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