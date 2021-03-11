Протеїнові продукти: дієтолог пояснила, чи варто їх їсти при схудненні

Сьогодні модні тенденції індустрії здорового харчування та фітнесу диктують нам, що протеїнові батончики/коктейлі/йогурти - обов'язкові, якщо хочеться мати струнку спортивну фігуру. Але чи це так? На це питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

На сторінці в Instagram вона розповіла про протеїнові продукти і уточнила, кому їх варто вживати, а кому – немає необхідності.⠀

Немає ніяких сумнівів, що ми маємо їсти достатньо білка. Він необхідний для росту і розвитку, допомагає рости і м'язам відновлюватися, бере участь у роботі імунітету і регулює безліч біохімічних реакцій, допомагають довго зберігати відчуття ситості.

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Є думка що треба людині їсти не менше 2 грами білка на 1 кг ваги. Але якщо ми не говоримо про професійних спортсменів, то дорослій здоровій людині рекомендується 0,8 г/кг білка в добу.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дослідження показують, що в середньому люди споживають від 65 до 90 грам білка в добу, що часто допомагає досягти норми.

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Найкраще джерело білка - це їжа, а не порошки і протеїнові батончики. Якщо ви будете регулярно їсти м'ясо, рибу, морепродукти, яйця, бобові та соєві продукти, а також крупи(в них теж багато білка), то додаткові джерела вам, ймовірно, не потрібні.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)