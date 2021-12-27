Дієтолог розвінчала популярні міфи про їжу, які збивають нас з пантелику

Зелений чай спалює жир

Ні, не спалює. Але він добре втамовує спрагу навіть на клітинному рівні. Його прирівнюють до води. Якщо добова норма води у нас в середньому 2,5 л, то ми можемо випивати 1,5 л води і 1 л зеленого чаю. А ще зелений чай багатий поліфенолами, які нейтралізують дію ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину). Це профілактика проти утворення в артеріях атеросклеротичних бляшок.

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Соки можна пити скільки завгодно

1 стакан в день і не більше. Про це говорить навіть ВООЗ. І не магазинний, домашній, без додавання зайвого цукру. Але краще вибирати цілі фрукти, тому що в них, на відміну від соків, є клітковина, яка допомагає контролювати апетит, знижує глікемічне навантаження і необхідна для підтримки здорової мікрофлори кишечника.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

На рідких дієтах зменшується шлунок

Шлунок - це мішок з м'язів, який розтягується, коли в нього потрапляє їжа. Але потім він знову повертається до колишніх розмірів. Фізично зменшити шлунок можна тільки за допомогою операції. При правильному харчуванні ми звикаємо їсти небагато, але часто. Тому нам і здається, що шлунок зменшився.

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У рибі немає жиру і холестерину

Жири в рибі все-таки є, але це корисні, потрібні нам ненасичені жири. У сьомзі, макрелі, оселедці, лососі, анчоусах багато жирних кислот Омега-3. Ці жири підтримують красу нашої шкіри, здоров'я серця, допомагають худнути.

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Схуднути можна локально. Прибрати окремо живіт або "вуха" на стегнах

Локально схуднути не можна! Крім ліпосакції, яка дає жахливі побічні ефекти, тому її категорично не раджу. Жир знижується у всьому тілі рівномірно, причому на стегнах і животі в останню чергу. Тільки знижуючи загальний жировий компонент в якийсь момент (останній) підуть живіт і стегна.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)