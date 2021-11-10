Довготривалий ефект: дієтолог розповіла, що допомагає довше відчувати ситість

Так ось, їжа з високим ГІ може давати більш швидке насичення, але в той же час ненадовго, і після такої їжі нам, як правило, швидко хочеться їсти! Всі ці ефекти за рахунок підвищення і зниження глюкози крові.



Глікемічний індекс - це приблизна швидкість розщеплення вуглеводовмістних продуктів в порівнянні зі швидкістю розщеплення глюкози.



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Максимальне значення ГІ - 100.



Існує три групи продуктів:

з високим ГІ - від 70;

з середнім ГІ 56-69;

з низьким ГІ (до 55).

Що може впливати на глікемічний індекс?

Ступінь зрілості продуктів: фруктів і ягід. Чим більзрілий фрукт або ягоди, тим більше в них накопичується цукрів, тим вище ГІ.

Методи готування. Чим більше води використовується для приготування їжі, тим швидше йде гідроліз полісахаридів до моно-, ді - і олігосахаридів. Саме тому варені овочі мають більш високий ГІ, ніж приготовані на пару або смажені.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Температура їжі. Холодна їжа має більш низьким ГІ, ніж гаряча.

Ступінь подрібнення продукту. Чим сильніше подрібнений продукт, тим вище його ГІ, наприклад, ГІ картоплі пюре вище ніж відвареної картоплі.

Додавання солі або спецій.

Вживання з іншими продуктами в межах однієї трапези. Харчові волокна, білки і жири в їжі уповільнюють всмоктування вуглеводів і знижують ГІ.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)