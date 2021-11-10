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Довготривалий ефект: дієтолог розповіла, що допомагає довше відчувати ситість

Автор: Ольвія Агаркова

Всі ми знаємо, що є їжа, яка може нас швидко наситити і є так само їжа, яка може досить швидко викликати почуття голоду. Однією з причин може бути, так званий, глікемічний індекс (ГІ) продуктів, і ви напевно чули вже про нього?

Як їжа впливає на показники глюкози в крові Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Так ось, їжа з високим ГІ може давати більш швидке насичення, але в той же час ненадовго, і після такої їжі нам, як правило, швидко хочеться їсти! Всі ці ефекти за рахунок підвищення і зниження глюкози крові.

Глікемічний індекс - це приблизна швидкість розщеплення вуглеводовмістних продуктів в порівнянні зі швидкістю розщеплення глюкози.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Максимальне значення ГІ - 100.

Існує три групи продуктів:

  • з високим ГІ - від 70;
  • з середнім ГІ 56-69;
  • з низьким ГІ (до 55).

Що може впливати на глікемічний індекс?

  • Ступінь зрілості продуктів: фруктів і ягід. Чим більзрілий фрукт або ягоди, тим більше в них накопичується цукрів, тим вище ГІ.
  • Методи готування. Чим більше води використовується для приготування їжі, тим швидше йде гідроліз полісахаридів до моно-, ді - і олігосахаридів. Саме тому варені овочі мають більш високий ГІ, ніж приготовані на пару або смажені.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Температура їжі. Холодна їжа має більш низьким ГІ, ніж гаряча.
  • Ступінь подрібнення продукту. Чим сильніше подрібнений продукт, тим вище його ГІ, наприклад, ГІ картоплі пюре вище ніж відвареної картоплі.
  • Додавання солі або спецій.
  • Вживання з іншими продуктами в межах однієї трапези. Харчові волокна, білки і жири в їжі уповільнюють всмоктування вуглеводів і знижують ГІ.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Час проходження їжі по шлунково-кишкового тракту. Чим швидше надходить їжа зі шлунка в кишечник, тим сильніше вона підвищує рівень глюкози в крові, тому рідка їжа (наприклад, фруктові соки) мають більш високий ГІ, ніж тверда їжа (свіжий фрукт).
  • Вмісту клітковини. Чим більше харчових волокон клітковини в їжі, тим довше вона засвоюється і нижче її ГІ.

Нагадаємо, що раніше Нутриціолог Ольга Усенко розповіла правду про йогурти.

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