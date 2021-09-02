Вдома і в дорозі: нутриціолог розсекретила варіанти здорової вечері на всі випадки життя

Є універсальні вечері, які підійдуть при будь-якому харчуванні протягом дня. Адже не всі хочуть думати про схеми харчування. Вечерю найлегше вибрати в будь-якому закладі або просто купити в маркеті на швидку руку.



Правила вечері:

1. Стакан води перед їжею

2. З'їсти її до 19:30



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варіанти вечерь, які можна отримати в різних місцях:



Варіанти з супермаркету (похідний варіант):

1. Овочі або овочевий салат, заправлений рослинною олією + тунець в банці (у власному соку) + шматочок сиру

2. Овочі або овочевий салат, заправлений олією + м'ясо криля (креветки, консерва) + шматочок сиру

3. Овочі або овочевий салат, заправлений рослинною олією + шматочок сиру ( великий шматочок, для тих, хто не їсть морепродукти і рибу)

4. Овочі або овочевий салат, заправлений рослинною олією + лосось с/с



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для смаку можна додати ще оливки/маслини в салат.

Зараз в магазинах є кулінарія і можна взяти щось підходяще звідти. Там зазвичай є риба на грилі, птиця на грилі. І у вас вже вийде майже домашня вечеря, але з кулінарії.

Варіанти в закладах:

1. Овочі в будь-якому вигляді + рибка на грилі

2. Овочі в будь-якому вигляді + птиця на грилі

3. Овочі в будь-якому вигляді + морепродукти в будь-якому вигляді



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Салати на вечерю в закладах експерт брати не рекомендує - порція 250-300 г, мало білка в складі і ви, швидше за все, не наїстеся.



Домашні варіанти:

Вдома може бути будь-який варіант з тих, що вище. Основа - овочі, їх на вечерю потрібно з'їсти 200 г., а все інше - це білок: м'ясо/птиця/морепродукти/риба. Білка потрібно хоча б 100 г. і додайте те, що може надати смак вашому салату: сир, оливки, маслини, рослинні масла, насіння, горіхи.