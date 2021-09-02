Дома и в дороге: нутрициолог рассекретила варианты здорового ужина на все случаи жизни

Есть универсальные ужины, которые подойдут при любом питании в течение дня. Ведь не все хотят задумываться про схемы питания. Ужин легче всего выбрать в любом заведение или просто купить в маркете на быструю руку.



Правила ужина:

1. Стакан воды перед едой

2. Съесть его до 19:30



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Варианты ужинов, которые можно получить в разных местах:



Варианты из супермаркета (походный вариант):

1. Овощи или овощной салат, заправленный растительным маслом + тунец в банке (в собственном соку) + кусочек сыра

2. Овощи или овощной салат, заправленный растительным маслом + мясо крыля (креветки, консерва) + кусочек сыра

3. Овощи или овощной салат, заправленный растительным маслом + кусочек сыра (большой кусочек, для тех, кто не ест морепродукты и рыбу)

4. Овощи или овощной салат, заправленный растительным маслом + лосось с/с



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для вкуса можно добавить еще оливки/маслины в салат.

Сейчас в магазинах есть кулинария и можно взять что-то подходящее оттуда. Там обычно есть рыба на гриле, птица на гриле. И у вас уже получится почти домашний ужин, но из кулинарии.

Варианты в заведениях:

1. Овощи в любом виде + рыбка на гриле

2. Овощи в любом виде + птица на гриле

3. Овощи в любом виде + морепродукты в любом виде



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Салаты на ужин в заведениях эксперт брать не рекомендует - порция 250-300 г, мало белка в составе и вы, скорее всего, не наедитесь.



Домашние варианты:

Дома может быть любой вариант из тех, что выше. Основа — овощи, их на ужин нужно съесть 200 г., а все остальное - это белок: мясо/птица/морепродукты/рыба. Белка нужно хотя бы 100 г. и добавьте то, что может придать вкус вашему салату: сыр, оливки, маслины, растительные масла, семена, орехи.