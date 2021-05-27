Доступно і корисно: чим можна замінити дорогі суперфуди

Вони не менш корисні і володіють набором цінних вітамінів і мінералів. Великий плюс таких замінників в тому, що вони набагато дешевше і доступніше "заморських" побратимів.

Спіруліна

Багата каротиноїдами, антиоксидантами, в ній присутні вітаміни групи В, зокрема вітамін В12, який переважно входить до складу продуктів тваринного походження.

Аналог - морська капуста

На відміну від спіруліни вона не прісноводна, а морська, тому вживаючи її, можна розраховувати на заповнення добової потреби в йоді. Вона багата масою мікроелементів, які необхідні в щоденному харчуванні. Це і цинк, і селен, антиоксиданти.

Насіння чіа

Все насіння мають приблизно однаковий склад, зокрема висока кількість поліненасичених жирних кислот, тому вони мають високу калорійність.



Аналог - насіння льону

Також багаті вітамінами групи В, магнієм, калієм і фосфором. Настої на основі лляного насіння допомагають нормалізувати метаболізм і роботу шлунково-кишкового тракту. А коштує це насіння в 2-3 рази дешевше.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Капуста кейл

У ній багато заліза, білка, антиоксидантів і каротиноїдів, вітамінів С і групи В. Є жирні кислоти омега-3, лютеїн, і багато інших корисних речовин. У наших магазинах її поки знайти складно.



А ось аналог її - капусту брокколі - знайти куди легше. Прекрасне джерело клітковини, харчових волокон, є вітаміни А, С, групи В, калій, кальцій і т.д. А крім того - особлива речовина сульфорафан, яке має профілактичну дію щодо деяких видів раку. При варінні і заморожуванні сульфорафан втрачається. Тому рекомендую відварювати брокколі не більше 3 хвилин, щоб отримати максимальний корисний ефект.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.vlasnyuk)